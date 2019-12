Hütte auf Ski-Piste mit Kugelbombe gesprengt

Die Starthütte für Skirennen auf der Skipiste der Viehberglifte in Sandl (Bez. Freistadt) wurde von Unbekannten gesprengt.

Bombe riss Loch in Holzwand

In Sandl (Bezirk Freistadt) sprengten Unbekannte Täter vermutlich am Dienstagabend die Starthütte für Skirennen auf der Bergstation."Die Sprengung erfolgte vermutlich mit einer pyrotechnischen "Kugelbombe" der Klasse 4. Es konnten noch Reste des pyrotechnischen Gegenstandes gesichert werden", so die Polizei in einer Aussendung.Die Holzhütte wurde dabei "erheblich beschädigt, bzw. zerstört".Ein Foto der Hütte zeigt starke Schäden an der Holzverkleidung. Die Bombe riss regelrecht ein Loch in die Wand.Werner Siegl, Geschäftsführer der Viehberglifte, betont aber im Gespräch mit "Heute": "Auf den geplanten Saisonstart am Samstag hat das keine Auswirkungen". Damit es richtig los gehen könne, brauche man nur noch ein bisserl Schnee.Die Viehberglifte bestehen aus drei Liften (mehr dazu hier ). "Wir sind ein klassisches Familienskigebiet", so Siegl.