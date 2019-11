Hypo-Chef Mitterlehner überraschend verstorben

In der Nacht auf Donnerstag ist der langjährige Chef der Hypo Oberösterreich, Andreas Mitterlehner, verstorben. Der Banker erlag mit nur 58 Jahren einem Herzversagen.

Mitterlehner war einer der bekanntesten Banker im Land Oberösterreich. In der Nacht auf Donnerstag starb der gebürtige Mühlviertler völlig überraschend an einem Herzversagen – mit nur 58 Jahren.Mitterlehner wurde in Haslach (Bez. Rohrbach) geboren. Einer seiner Brüder ist der spätere Vize-Kanzler Reinhold Mitterlehner, ein weiterer Landeskriminalamt-Chef Gottfried Mitterlehner. Nach der Matura studierte Andreas Mitterlehner Jus, startete 1986 bei der Raiffeisenlandesbank seine Karriere.Dort wurde er 1995 zum Leiter des Kommerzkundenbereiches bestellt und 1997 übernahm er auch die Leitung über den Bereich Industriekunden. 1999 wurde Andreas Mitterlehner in den Vorstand der HYPO Salzburg berufen und im Jahr 2000 zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt.2004 kehrte er nach einigen Jahren in Salzbug nach Linz zurück, wurde Generaldirektor der Hypo Oberösterreich.Andreas Mitterlehner hinterlässt seine Frau Michaela Keplinger-Mitterlehner, die selbst stellvertretende Generaldirektorin der Raiffeisenlandesbank ist."Andreas Mitterlehner war nicht nur ein erfolgreicher Manager, sondern vor allem auch ein engagierter und liebenswürdiger Mensch. Sein Tod trifft mich persönlich sehr", zeigt sich LH Thomas Stelzer (ÖVP) betroffen.