Hyundai blickt mit 45 EV Concept in die Zukunft

Vor 45 Jahren hat Hyundai das Pony Coupé präsentiert, jetzt blickt die koreanische Marke mit dem 45 EV Concept in die Zukunft.Mit dem Konzeptfahrzeug möchte Hyundai zeigen wie die Elektro-Modelle der Marke in Zukunft aussehen könnten.Das Design zeigt sich dabei mit geschärften Kanten und einem sehr eigenständigen Charakter mit Retro-Anleihen.Viele LED-Elementen sollen zudem frischen Schwung ins Design bringen. Sehr futuristisch wirkt auhc der Lounge ähnliche Innenraum.Immerhin soll das 45 EV Concept auch autonom fahren können, wodurch die Passagiere sich wie in einer Lounge fühlen sollen, bis das gewünschte Ziel erreicht ist.Sehr markant ist auch das Einspeiche-Lenkrad mit im Lenkradkranz innen liegenden Drehknöpfen für verschiedene Einstellungen.Mal schauen, welche Elementen aus dem 45 EV Concept wir in den nächsten Hyundai-Modellen sehen werden.Stefan Gruber, autoguru.at