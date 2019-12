Hyundai zeigt mit Vision T Concept SUV der Zukunft

Hyundai hat jetzt mit dem Vision T Concept einen Ausblick auf die nächste Generation des Tucson gegeben.

Mit dem Vision T Concept hat Hyundai jetzt gezeigt in welche Richtung sich das Design der Marke entwickeln wird.Das Konzeptfahrzeug zeigt sich überaus dynamisch und besticht mit seinen geschärften Kanten. Trotz Coupé-ähnlicher Linienführung sollen die Passagiere viel Platz haben.Auch wenn das Vision T Concept noch etwas futuristisch wirkt, werden viele Elemente des Autos in der nächsten Generation des Tucson zu sehen sein.Die Studie verfügt auch über einen Plug-in-Hybrid-Antrieb, der ebenfalls in der nächsten Tucson-Generation in die Serie fließen wird.Spätestens 2021 wird man die Serienversion des nächsten Tucson präsentieren, mal schauen wie viel vom Vision T Concept in ihm zu sehen sein wird.Stefan Gruber, autoguru.at