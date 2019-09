Der neue BMW X6 ist das schwärzeste Auto der Welt

Auf der Frankfurter IAA feierte BMWs großes SUV-Coupe Premiere. Das weltweit erste Auto, das in Vanta-Schwarz lackiert wurde.

"Schwärzestes Schwarz" für Raumfahrt entwickelt

Die Präsentation des weltweit ersten Autos mit Vantablack VBx2 Nanostruktur-Beschichtung wurde auf der IAA in Frankfurt (Deutschland) auch gebührend zelebriert: Bewacht von finster dreinblickenden Sicherheitsleuten in dunklen Anzügen wurde der neue X6 in einem gesonderten Raum präsentiert, um die Scheinwerferfunktionen und die beleuchtete BMW-Niere "Iconic Glow" entsprechend vorzustellen.Dieser Sicherheitsaufwand gilt vor allem der Oberfläche des Autos. Wie du auf den Fotos aufsehen kannst, verschwindet die Dreidimensionalität des Karosseriekörpers fast vollständig. Daher gilt "Berühren verboten!". Denn jede Verschmutzung beeinträchtigt die Absorbtionsfähigkeit der Oberfläche, kurzum: der X6 wäre dann nicht mehr ganz so schwarz.Daher kommt Vanta-Schwarz auch als serienmäßiger Autolack nicht infrage, das Material ist für diese Zweck vor allem zu schmutzempfindlich und nicht kratzfest genug, auch können sämtliche Design-Details nicht wirklich wahrgenommen werden. Um das zu ändern, müsste die Oberfläche mit Klarlack überzogen werden - aber dann ist der Absorbtionseffekt zumindest stark beeinträchtigt.Im November kommt der neue X6 in Österreich in den Handel.Ursprünglich wurde Vanta-Schwarz übrigens für die Raumfahrt entwickelt. Da es bis zu 99,965 Prozent des Lichts absorbiert, lassen sich mit damit beschichteten Objektiven auch lichtschwache Sterne und weit entfernte Galaxien beobachten, die durch Streulicht der Sonne nur schwer erkennbar sind.