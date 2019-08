Ibiza-Video: Westbahn hat Anzeige eingebracht

Westbahn-Geschäftsführer Erich Forster. Bild: Kein Anbieter/picturedesk.com

Nach dem Ibiza-Video will die Westbahn wissen, ob bei Vergaben im Bahnverkehr in den letzten eineinhalb Jahren alles mit rechten Dingen zugegangen ist.

Westbahn-Geschäftsführer Erich Forster informierte am Freitag darüber, dass das Bahnunternehmen vor kurzem eine Anzeige gegen Unbekannt eingebracht hat.



Ziel der Sache: Man will herausfinden, ob bei der Vergabe von Aufträgen im Bahnsegment alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Genauer soll geprüft werden, ob es zu einer Benachteiligung der Westbahn im Vergleich zur ÖBB gekommen ist.



++ Mehr Infos in Kürze ++ (csc)