Identitärer Online-Shop verlässt Österreich

Der von Identitären gegründete Onlineshop "Phalanx Europa" wird nach Deutschland übersiedeln. Weil hier bei uns ein Verbot droht.

Raus aus Österreich

Ermittlungen gibt es auch

Gegründet von Indetitären-Sprecher Martin Sellner und Ex-Sprecher Patrick Lenart verkaufte der Onlineshop "Phalanx Europa" unter anderem grenzwertige T-Shirts mit Slogans und Erkennungszeichen der als rechtsextrem eingestuften Gruppierung.Nun geht es auch dem Shop an den Kragen. Zumindest befürchten das die Verantwortlichen, die nun bekanntgaben, dass der Onlineshop künftig von Deutschland aus betreut werden wird. "Zwei Aktivisten aus Deutschland" würden die Seite ab sofort betreuen.Denn die Symbole der Identitären - ein griechisches Lambda auf schwarzem Grund in gelbem Kreis - sollen in die Liste verbotener Symbole aufgenommen werden.Der Onlineshop (geführt von der PHXE Creatives OG) war im Zuge der Ermittlungen gegen die Identitären ins Visier der Ermittler geraden. Es hat bereits Beschlagnahmungen gegeben.Warum wird ermittelt? Gegen Verdächtige aus dem Kreis der Identitären laufen derzeit noch Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung. Vom Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung wurden im Jänner 2019 17 Identitäre rechtskräftig freigesprochen.Schon länger versucht die Justiz, ein vollständiges Bild der Identitären-Organisation zu bekommen. Es gibt zum Beispiel auch Vereine, die in Verbindung zu rechtsextremen Organisationen stehen. Das berichtet der "Standard" am Dienstag.