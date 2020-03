23.03.2020 6:00 Im Kampf gegen Corona bieten LASK-Fans Hilfe an

LASK-Fans bieten auf einem großen Transparent ihre Hilfe an. Bild: Mike Wolf

"LASKLA gegen Corona" - Fans der Schwarz-Weißen hängten in der Stadt ein riesiges Transparent auf, bieten in der Corona-Krise ihre Hilfe an.