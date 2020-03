Im Onlineshop von Roma gibt es Desinfektionsmittel

Zwar hat Roma Friseurbedarf beschlossen, sämtliche Filialen während der Corona-Krise zu schließen, aber alle Produkte sind im Onlineshop erhältlich.

Die Produkte von Roma Friseurbedarf sind während der Corona-Krise ausschließlich über Onlineshops erhältlich. Sämtliche Filialen des Unternehmens bleiben geschlossen.Die 140 Standorte in Österreich werden zunächst für eine Woche still stehen und der Onlinehandel währenddessen mit Hygieneartikeln intensiviert. Roma fällt wie DM und Bipa in die Sparte der Drogerien und dürfte somit offen haben. Zum Schutz der Mitarbeiter entschloss man sich jedoch dagegen.Die Preise in den Onlineshops sind an jene der Filialen angepasst. Sowohl unter www.hairtrader.at als auch unter www.roma.at findet man die Produkte, die auch vor Ort vorrätig wären. Außerdem gibt es auf bloghaouse.io Tutorials zur richtigen Anwendung.Dort kann man auch Desinfektionsmittel kaufen. Diese Entscheidung fiel aufgrund der Branchen-Nähe und den Meldungen über Wucherpreise für Schutzmasken und Desinfektionsmittel, sowie Fake-Anbieter im Internet.ROMA-Marketingleiter Roland Bürger: „Trotz der enormen Nachfrage und den damit steigenden Rohstoffpreisen, geben wir für unsere Desinfektionsmittel der Marke Luxor die nächsten Wochen eine Preisgarantie ab. Wir appellieren an die Bevölkerung, Online-Angebote von heimischen Firmen zu nützen, da so die österreichische Wirtschaft unterstützt wird."Die Desinfektionsmittel sind in drei unterschiedlichen Größen erhältlich.