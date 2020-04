Immer mehr Frauen infizieren sich mit Corona

"Heute" hat die aktuellen Zahlen zur Corona-Pandemie in Österreich. Bei der Geschlechterverteilung gibt es eine Annäherung.

Mit Stand 16 Uhr am 1. April 2020 gab es in Österreich, 1.071 davon hospitalisiert und 215 auf der Intensivstation. Bisher sind 112 Tote zu beklagen.Am Mittwoch ging aber vor allem eine andere Zahl durch die Medien. Derzeit sind 504.345 Personen beim AMS arbeitslos vorgemerkt. Diedamit Ende März um +65,7 Prozent bzw. +199.934 Personen im Vergleich zum Vorjahr. Die historisch hohe Arbeitslosenquote liegt damit bei 12,5 Prozent. Den Vergleich zu den Vorjahren (Gesamtjahreszahlen) siehst du in dieser Infografik:In der Entwicklung der Bundesländer hat sich in den vergangenen beiden Tagen kaum etwas getan.an der Spitze, nur Niederösterreich hat Oberösterreich überholt und liegt damit direkt hinter Tirol.Bewegung gibt es allerdings beim. Während bisher immer ein Überhang der Männer zu erkennen war, hat sich diese Lücke allmählich geschlossen. Mittlerweile stecken sich offenbar auch immer mehr Frauen an. Sie machen jetzt schon 49 Prozent aller Infektionsfälle aus.Die Verschiebungen der Bezirke in Österreich halten sich in Grenzen. Die Hotspots bleiben bestehen, allen voran der Tiroler Bezirk Landeck. Dort liegt der Skiort Ischgl. Im Winterurlaub sollen sich auch viele Urlauber angesteckt und die Krankheit anschließend in ihre Heimat getragen haben.Am 30. März passierte diein Österreich die 100er-Marke.