Immer mehr machen bei Mutmacher-Aktion mit

Immer mehr Prominente machen bei der "Heute"-Mutmacher-Aktion "Wir packen das" mit. Darunter auch Sängerin Missy May, die den Schulbetrieb ihrer Tochter am Küchentisch regelt.

Schulbetrieb am Küchentisch

Gegen diese geballte Ladung Energie hat das Coronavirus keine Chance! Politiker vom Kanzler abwärts, Schauspieler, Sportler und Musiker – immer mehr unterstützen die "Heute"-Mutmacher-Aktion "Wir packen das!". Ausgangssperre und Quarantäne können dir auch nichts anhaben? Dann schick uns bitte ein Bild von dir und dem Spruch via WhatsApp an die Nummer 0676/400 400 4Ein Bild sagt bekanntlich mehr als tausend Worte. So auch im Fall von Musical-Darstellerin Missy May (33) und ihrer Tochter Marie (10). "Unser momentaner Alltag dreht sich um die Schule", stellt die Sängerin fest. "Wir lernen von 8 Uhr bis 14 Uhr, jeder Lehrer hat Aufgaben gestellt. Langsam werde ich wahnsinnig." Nach dem Essen geht es mit Hausübungen weiter. "Wir essen oft Nudeln, ich war Hamsterkäuferin", hat Missy May ihren Humor trotzdem (noch) nicht verloren. "Und ja, ich trinke definitiv mehr Alkohol als sonst!"