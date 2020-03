Immer mehr Städte helfen beim Helfen

Hotlines für Einkaufsservices und Infoseiten für private Hilfs-Initiativen. Immer mehr Städte und Gemeinden in OÖ leisten Hilfestellung bei der Versorgung von Menschen.

Linz hat Hilfs-Plattform errichtet

Wels und Steyr. Die beiden Städte bieten einen Einkaufsservice an. In Wels wurde die Servicenummer 07242 235 4400 "für Senioren ab 60 Jahren und vor allem für erkrankte Welser" eingerichtet.Geleistet werden Einkäufe für Grundnahrungsmittel, Hygieneartikel und Arzneimittel. Der Lieferservice ist kostenlos. Einkäufe sind direkt und bar zu bezahlen, wie es auf der Homepage der Stadt Wels heißt.Steyrer die sich nicht selbst versorgen können, werden ebenfalls mit "Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs versorgt". Die Stadt Steyr bietet einen Einkaufsservice unter den Nummern 07252/575-502 und 07252/575-503. Abgerechnet wird mittels Zahlschein.Die Stadt Linz bietet auf der Homepageeinen Überblick über bereits gegründete Initiativen. "Die Plattform dient zudem auch dazu, zu erkennen, welche Nachbarschaftshilfe im eigenen Stadtteil bereits aktiv ist und an wen man die Daten unterstützungsbedürftiger Menschen auch melden kann", teilt die Stadt in einem Schreiben mit.Auch in Gemeinden wird Nachbarschaftshilfe in Form eines Einkaufsservices hochgehalten. So zum Beispiel in Neumarkt im Mühlkreis (Bez. Freistadt) und in Ansfelden (Bez. Linz-Land; von Montag bis Freitag unter 07229/840-9020)Der Einkauf wird dann entweder vor die Haustür gestellt oder persönlich entgegengenommen.