Immer noch stehen Wiener vor Ikea in der Schlange

Letzten Samstag öffneten die Möbelhäuser wieder und sorgten damit für einen regelrechten Kundenansturm. Beim Ikea stehen die Wiener aber auch Mittwoch noch in der Warteschlange.

Nach dem Corona-Shutdown öffneten am Samstag wieder alle Geschäfte. Vor der Ikea-Filiale in der Shopping City Süd war die Warteschlange sogar 400 Meter lang berichtete. Aber nicht nur das schwedische Möbelhaus war extrem gut besucht, auch vor Elektronik-Geschäften warteten die Kunden, um überhaupt ins Innere zu kommen.Am Mittwochabend konnte ein-Leser gegen 18.20 Uhr wieder eine riesige Warteschlange filmen – diesmal standen die Wiener beim Ikea Nord (Donaustadt) in der Schlange. Der Sicherheitsabstand wurde größtenteils eingehalten, wie man auf den Aufnahme sehen kann. Wie lange die Wiener allerdings warten mussten, um mit ihrer Shopping-Tour beginnen zu können, ist unklar.■ Wie in allen anderen Läden gilt auch im Einrichtungshaus ab Samstag Maskenpflicht. Diese werden gratis verteilt.■ Bis auf Weiteres gibt es keine gelben Taschen (nur für Gebrauch im Möbelhaus gedacht).■ Hunde müssen draußen bleiben.■ Es ist nur eine begrenzte Anzahl an Kunden erlaubt. Ein automatisches Zählsystem, auf das Ikea seit Jahren setzt, kontrolliert die Frequenz. Vor dem Eingang kommen Securitys zum Einsatz.■ Gruppenbildung ist verboten.■ Abstand halten.■ Kein Hände schütteln.■ Bei Fieber und Husten zu Hause bleiben.■ Nicht ins Gesicht greifen.■ Auf Barzahlung verzichten.■ Kinder nur in Begleitung von Erwachsenen.■ Hände 20 Sekunden waschen.■ In die Armbeuge niesen.