Impfstoff-Produktion startet bereits

Gibt es einen Hoffnungsschimmer oder ist der Impfstoff-Hersteller hier zu schnell unterwegs, ehe die Medizin die ersten großen Tests durchgeführt hat?

Verkommt die Forschungstätigkeit im Zuge der Corona-Krise zu einer Fließbandarbeit? Die meisten Experten sind sich einig darüber, dass ein völlig normales Leben mit dem Vorhandensein eines wirksamen Impfstoffes zusammenhängt. Weltweit wird daher auf Hochtouren geforscht und auch bereits einige Fortschritte vermeldet.Als erstes stellt die Universität Oxford einen vielversprechenden Impfstoff bereit, dessen Wirkung zu 80 Prozent vermutet wird.Von der vielversprechenden klinischen Studie der renommierten britischen Universität Oxford berichtet unter anderem die "New York Times".Das Serum Institute of India sagt gegenüber dem "Business Insider" konkret, es werde mit der Herstellung eines Coronavirus-Impfstoffs beginnen, der allerdings noch in der Testphase ist.6.000 Freiweillige sollen sich als mögliche Impfstoff-Kandidaten testen lassen. Ist das Mittel sicher und wirksam, könnte es gegebenenfalls zu einer Ausnahmegenehmigung der Aufsichtsbehörden und einem beschleunigten Herstellungsverfahren kommen. Eine Verfügbarkeit wäre bereits im Herbst möglich – sofern die Studie erfolgreich ist. Die Wissenschaftler selbst versuchen die Euphorie zu relativieren.Die Versuche, die die Oxford Vaccine Group erst seit vergangenenDonnerstag am Menschen durchführt, werden erst im September abgeschlosssen sein. So lange möchte der weltweit größte Impfstoff-Hersteller jedoch nicht mehr warten. Eine Garantie für die Wirksamkeit gibt es nicht.