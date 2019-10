In 19 Stunden nonstop von New York nach Sydney

Australiens Fluggesellschaft Qantas hat den bisher längsten Passagierflug absolviert. Bild: picturedesk.com/APA

Australiens Fluggesellschaft Qantas hat mit einer Boeing 787-9 den bisher längsten Passagierflug absolviert. Die Maschine startete am Freitagabend in New York und landete Sonntagfrüh in Sydney.