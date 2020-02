In diesen Skigebieten sparst du jetzt am meisten

Bis zu 62 Prozent Ersparnis: In diesen Skigebieten kannst du in der Nebensaison am meisten Geld sparen

Bis zu 62 Prozent Ersparnis

Ein Skiurlaub in der Nebensaison hat viele Vorteile: kein Stau auf der Hinfahrt, der Skipass ist oft ermäßigt, die Skipisten sind erfreulich leer und auch die Skihütten sind deutlich günstiger.Insbesondere in Tirol und Salzburg können Urlauber viel Geld sparen, wenn sie ihren Skiurlaub in der Nebensaison planen. Die Ferienunterkünfte in Fiss sind in der Nebensaison fast um zwei Drittel günstiger als in der Hauptsaison, in Saalbach-Hinterglemm sparst du fast die Hälfte und auch in Gerlos und Kitzbühel wird es deutlich günstiger.Die Reise-Suchemaschine HomeToGo hat die durchschnittlichen Übernachtungspreise für eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus pro Person in 55 beliebten Skigebieten analysiert und einen Preisvergleich zwischen Haupt- und Nebensaison erstellt.