18.11.2019 10:00 In dieser Garage parkt die "Soko Kinderwagen"

Das Polizeiauto parkt auf einem Kinderwagen-Parkplatz. Bild: Facebook

Was für ein dringender Einsatz läuft denn hier? So wichtig, dass die Polizisten ihr Auto in einer Garage sogar auf einem Kinderwagen-Parkplatz abstellen.