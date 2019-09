In Disneyland erholt sich Mila Kunis von Demi Moore

In ihren Memoiren spart Demi nicht mit Vorwürfen. Auch ihr Ex Ashton Kutcher, mittlerweile Milas Ehemann, kriegt sein Fett ab. Mila ist nicht amused.

Zweimal soll Ashton Kutcher sie betrogen, zweimal zu einer Ménage-à-trois überredet haben – das behauptet Demi Moore zumindest in ihrer Autobiografie "Inside Out". Ashton freute sich wenig überraschend nicht über die Anschuldigungen, verkniff sich seiner Familie zuliebe aber eine gemeine Retourkutsche Mila Kunis, mit der der Schauspieler seit 2015 verheiratet ist, äußerte sich bislang nicht zu den Vorwürfen, die gegen ihren Mann erhoben wurden. Stattdessen fuhr sie mit ihm und den gemeinsamen Kindern Wyatt und Dimitri nach Disneyland:"Mila will nicht über den Inhalt des Buchs oder etwas anderes, das vielleicht noch enthüllt wird, sprechen", erklärte ein anonymer Insider gegenüber "Hollywood Life" . Die Aktrice wünsche sich zudem, dass das Thema auch nicht in der Comedy-Serie "Family Guy" behandelt wird, in der sie seit 1999 einer der Hauptfiguren (Meg) ihre Stimme leiht. "Sie will sich von allem, was Demi betrifft, reinwaschen", so der Insider.Ihre Privatsphäre erachte sie als "etwas Heiliges und Besonderes, also war die Tatsache, dass Demi diese Details ausgeplaudert hat, wirklich frustrierend für Mila. Sie möchte dem Ganzen fernbleiben und kann es kaum erwarten, dass die Sache endlich aus der Welt ist."