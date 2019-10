In freudiger Erwartung: Schneekanonen stehen

Die Schneekanonen am Ötscher stehen bereits.

Am Ötscher kann man die Wintersaison kaum noch erwarten. Die Schneekanonen wurden schon positioniert.

Bereits in den ersten Oktobertagen machte Frau Holle einen kurzen Probelauf, ließ es auf den nö. Bergen – Schneeberg, Rax, Hochkar, Ötscher & Co. – rieseln ("Heute" berichtete) . Derzeit ist es wieder grün.Aber: Nicht mehr lange, dann beginnt die Wintersaison auf den Bergen Österreichs.Und auch am Ötscher bereitet sich das Team der Skilift-Betreiber schon auf jede Menge Schnee vor, die dann zusätzlich noch richtig schön angezuckert werden soll, damit es wieder "Powder, Powder, Powder" heißt. Die Schneekanonen wurden jedenfalls schon platziert. Jetzt wird auf den Schnee gewartet.