In Wiener Restaurants gibt es immer mehr Time-Slots

Reservierungen werden vielerorts nur über einen Zeitraum von eineinhalb bis zwei Stunden vergeben.

Viele beliebte gastronomische Betriebe haben bereits einen vorgegebenen Zeitraum angeführt, für den eine Reservierung gültig ist. Man kann dann also nicht mehr so lange sitzen bleiben, wie man möchte, außer der Tisch ist dann noch unbesetzt. Was für Gäste ärgerlich sein kann, macht von Seiten der Gastronomie durchaus Sinn.Bei einer Reservierung werden häufig sogenannte "Time Slots", meist Einheiten zwischen eineinhalb und zwei Stunden, vergeben, in denen die Reservierung gültig ist. So muss man etwa einen Slot um 19 Uhr nehmen, wenn man im Bootshaus den Sonnenuntergang sehen möchte. Häufig ergibt es sich dann, dass man durchaus länger sitzen kann, wenn man einen Abend-Slot hat, da die Haupt-Abendessens-Zeiten bald überschritten sind. Manchmal geschieht es jedoch, dass der Platz vergeben wird, noch ehe man ein zweites Getränk bestellen kann. So ist es bei vielen anderen begehrten Hotspots der Hauptstadt der Fall, die bereits Time-Slots eingestellt haben.Die kurzen Zeit-Einheiten haben auch damit zu tun, dass das weniger Umsatzeinbußen bei Nicht-Erscheinen bedeutet, so der Obmann der Sparte Gastronomie in der Wirtschaftskammer Wien, Peter Dobcak gegenüber dem ORF. Noch ein weiterer Aspekt fällt bei der Umstellung ins Gewicht: Die Digitalisierung. Viele Menschen reservieren gerne alles online. Telefonisch hat man jedoch mehr Möglichkeiten Individualisierungen vorzunehmen. So muss man Schätzungen vornehmen. Bei einer Online-Bestellung wählt man dann den Zeitraum, nicht die Uhrzeit.(GA)