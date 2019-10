In nur 24 Stunden eine neue App entwickelt

Viele Entwickler arbeiten jahrelang, ehe eine App fertig ist. Zwei junge Oberösterreicher brauchten nur 24 Stunden, um eine zu "basteln".

OÖ wird zum Spielplatz

Es war eine schwere Aufgabe, die die 35 Teilnehmer (in neun Teams) gestellt bekamen.In einem sogenannten Hackathon, den der Oberösterreich Tourismus gemeinsam mit der Österreich Werbung und der TTG Tourismus Technologie GmbH ausgerichtet haben, mussten die Studentinnen und Studenten innerhalb von nur 24 Stunden eine App entwickeln.Diese sollte das Reisen des Gastes der Zukunft ermöglichen, so die Vorgaben. Benedikt Starzengruber aus Offenhausen (Bez. Wels-Land), Rudolf Traunmüller aus Linz und Sebastian Göls (NÖ) gelang dies am Besten.Sie entwickelten innerhalb eines Tages die App "Upper Austria as a Playground " (auf Deutsch: OÖ als Spielplatz). Die Anwendung belohnt den User für erfolgreiche Touren und motiviert dazu, viel in der Natur unterwegs zu sein.So werden Gipfelsiege oder absolvierte Wanderungen „gesammelt" und mit anderen Wanderern in der Community verglichen. Ein integriertes Empfehlungssystem schlägt weitere Touren vor.Lohn der Mühe: Ein Preisgeld von 10.000 Euro, dass vom Land zur Verfügung gestellt wurde.