In Österreich leben 72 Terror-Rückkehrer

Dem Innenministerium sind 72 Personen bekannt, die aus dem Dschihad zurückgekehrt sind. Das verriet Minister Nehammer nun in einer Anfragebeantwortung.

Terror-Rückkehrer, IS-Rückkehrer, Dschihad-Rückkehrer: Alle diese Begriffe bezeichnen Anhänger einer Terrororganisation, die aus einem extremistischen Kriegsgebiet wieder zurückgekehrt sind. In Europa tut man sich schwer, wie man mit solchen Menschen umgehen soll.In Österreich sind derzeit 72 Terror-Rückkehrer bekannt. Dies bestätigte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) in einer Anfragebeantwortung an die FPÖ. 26 von ihnen haben die österreichische Staatsbürgerschaft.Die Staatsbürgerschaften der restlichen Personen verrät das Ministerium aus "ermittlungstechnischen Gründen" nicht, auch Statistiken hinsichtlich des Aufenthaltsstatus gibt es nicht.FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer findet: "Diese Personen stellen ein massives Sicherheitsrisiko für Österreich dar." Dass fast zwei Drittel der Terror-Rückkehrer Ausländer sind und sich trotzdem in Österreich aufhalten, findet er besonders bedenklich: "Aus unserer Sicht muss bei diesen Personen rigoros die Ausweisung angestrebt werden."