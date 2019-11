In Österreich wird es jetzt bis zu 10 Grad kälter

Am kommenden Wochenende sinken die Temperaturen in ganz Österreich kräftig ab. Stellenweise wird das Thermometer nur noch -1,2 Grad anzeigen.

Wetter-Ausblick

Österreich zittert vor neuen Schneefällen

Ausblick

Donnerstag

Es wird kalt in Österreich! Die nächsten Tage werden mit Höchstwerten um die 12 Grad zwar noch recht angenehm, doch bereits am Wochenende sinken die Temperaturen.Und zwar gewaltig! So wird das Thermometer am 3. Dezember in Wien (Stand 26. November) am Nachmittag nur noch zwischen 3 und 4 Grad anzeigen. Doch das ist noch gar nichts. Denn nächste Woche wird es sogar noch kälter! In den Bundesländern Salzburg und auch Wien fallen die Temperaturen teilweise sogar um bis zu zehn Grad. Am Mittwoch (4. Dezember) erreicht die Bundeshauptstadt einen Höchstwert von nur noch - 1,2 Grad!Quelle: wetter.tvNeben der Kälte hat das Wetter offenbar auch wieder jede Menge Schnee im Gepäck. Bereits vergangene Woche hatten starke Schneefälle für ein Verkehrschaos im Land gesorgt. Vor allem in Kärnten, Salzburg und Tirol standen die Rettungskräfte aufgrund der enormen Schneemassen im Dauereinsatz.Und auch in dieser Woche sinkt die Schneefallgrenze vom Bregenzerwald bis ins Salzkammergut wieder auf 600 Meter ab. Mit Neuschnee ist im Westen des Landes also auf alle Fälle wieder zu rechnen. Wien sollte vorerst noch vom Schnee verschont bleiben, doch das könnte sich nächste Woche bereits ändern.Der Mittwoch startet meist trocken und im östlichen Bergland stellenweise föhnig aufgelockert, aus Westen zieht es aber rasch zu und von Vorarlberg bis Salzburg und Oberkärnten setzt am Vormittag leichter Regen ein.Am Nachmittag und Abend kann es auch weiter östlich etwas regnen, ganz im Südosten am späten Abend sogar vorübergehend etwas kräftiger.Im Osten weht lebhafter Südostwind, vom Salzkammergut bis ins Mostviertel frischt in den Morgenstunden vorübergehend Südföhn auf. Am Nachmittag dreht der Wind auf West. Maximal 5 bis 11 Grad.Auch am Donnerstag bleibt es leicht unbeständig, dichte Wolken und kurze sonnige Auflockerungen wechseln einander ab. Anfangs fällt im Osten und Südosten noch Regen, der in den Morgenstunden aber rasch abklingt.Im Tagesverlauf ziehen dann von Vorarlberg bis ins Waldviertel mit lebhaft auffrischendem West- bis Südwestwind einzelne Regen-, oberhalb von 1.500 Meter Schneeschauer durch. Maximal erreichen die Temperaturen 5 bis 13 Grad.