Influencer verdient 50.000 Euro – mit Schlafen

Influencer Alex Shannon (36) reist dank seinen Insta-Followern um die Welt und übernachtet in den bekanntesten Luxushotels. Nun verrät er, wie viel er damit verdient.

Der britische Influencer und Freelance-Journalist Alex Shannon (36) hat dank gesponserten Partnerschaften schon in einigen der weltweit größten Luxushotels übernachtet.Nun verriet er gegenüber "Daily Mail", wie viel er in eineinhalb Jahren mit diesem (Neben-)Job verdient hat: Es sind umgerechnet rund 50.000 Euro.Die Hotelsuiten, die er schon abgeklappert hat, kosten normalerweise mehrere Tausend Euro pro Nacht. Für die Präsidenten-Suite im zur Four-Seasons-Gruppe gehörenden Beverly Wilshire Hotel in Los Angeles blättert ein normaler Hotelgast schließlich beinahe 20.000 Euro hin – pro Übernachtung.Shannon, der zehn Jahre lang als Redaktionsleiter sowie als Freelancer in der Medienbranche arbeitete, erlebte dabei schon ziemlich exklusive Dinge, wie er der Zeitung erzählte: "Im Beverly Wilshire habe ich während meines Aufenthalts Schmuck im Wert von 40.000 Euro bekommen – für die Fotos, natürlich."Dort habe er auch einen Cappuccino getrunken, der mit 24-Karat-Goldblättern dahergekommen sei. Und in einem anderen Luxushotel in San Francisco bekam er zum Frühstück jedes einzelne Gericht auf der Karte "zum Probieren".Was erstaunlich ist: Dem Briten folgen auf seinem Instagram-Account @followthenap aktuell knapp 17.500 Leute – nach Insta-Maßstäben ist das erstaunlich wenig.Influencer mit Abonnenten im sechsstelligen Bereich oder höher dürften demnach mit den gleichen Partnerschaften in eineinhalb Jahren noch viel mehr Geld verdienen.