Dieses Video postete RTL-Star kurz vor seinem Tod

Ingo Kantorek und seine Frau sind in der Nacht auf Freitag auf einem Rastplatz tödlich verunglückt. Kurz vor dem Unfall veröffentlichte der "Köln 50667"-Star noch ein Video.

"Es geht weiter, Richtung Heimat! Bis später!"

Liebesnachricht an Frau

"Köln 50667"-Star Ingo Kantorek und seine Frau Susana kamen in der Nacht auf den 16. August bei einem Verkehrsunfall ums Leben - "Heute.at" berichtete Das Ehepaar war auf dem Heimweg von einem Italien-Urlaub, als sie auf der Autobahn A8 bei Sindelfingen (Baden-Württemberg) offenbar von der Fahrbahn abkamen und mit ihrem Mercedes ungebremst auf einen parkenden Lkw-Anhänger.Kantorek, der in der RTL2-Serie "Köln 50667" den Clubbesitzer Alex Kowalski spielte, war auf der Stelle tot. Seine Frau erlag wenig später im Krankenhaus ihren Verletzungen. Sie hinterlassen einen Sohn.Kurz vor dem tödlichen Unfall postete der 44-Jährige von der Fahrt noch Videos auf Instagram. Sogar Aufnahmen von der Raststätte zeigt Kantorek auf seinem Kanal.In den Clips ist zu sehen, wie sich der "Köln 50667"-Star und seine Frau gerade Sandwiches gönnen. Bevor das Video endet, sagt Kantorek noch:Dann endet das Video. Kurz danach dürfte es dann zu dem tödlichen Unfall gekommen sein. Erst vor wenigen Tagen hatte der 44-Jährige noch eine emotionale Liebesnachricht an seine Frau geschrieben."Du verdienst jemanden, der dich liebt und zwar mit jedem einzelnen Herzschlag. Jemanden, der ständig an dich denkt, der jede Minute im Gedanken bei dir ist und überlegt, was du machst, wo du bist und ob es dir gut geht", so Kantorek.Unter dieser Nachricht von seiner Frauen finden sich nun Kommentare unzähliger Fans, welche die traurige Nachricht vom Tod der beiden noch immer nicht fassen können.(wil)