RTL-Star tot: So soll seine Ex-Kollegin davon erfahren

Janine Pink weiß noch nichts vom Tod ihres Ex-Kollegen Ingo Kantorek, weil sie aktuell bei "Promi Big Brother" mitmacht. Ihr Team erklärt nun, wann sie es erfahren soll.

"Erstmals nichts erfahren"

Unglück nach Italien-Urlaub

Nach dem Tod von "Köln 50667"-Star Ingo Kantorek sitzt der Schock in der TV-Welt noch immer tief. Der 44-Jährige und seine Frau Susana starben vor zwei Tagen bei einem schweren Autounfall - "Heute.at" berichtete Janine Pink, eine ehemalige Kollegin des Schauspielers, wäre von seinem Unfalltod wohl ebenfalls fassungslos, doch sie weiß noch nichts von dem Unglück. Der Grund: Janine ist derzeit bei "Promi Big Brother".Wie Sat.1 gegenüber "Bild" unlängst erklärte, werde man Pink, die vier Jahre lang mit Ingo für "Köln 50667" vor der Kamera stand, auch vorerst nicht über den Tod von Kantorek informieren. Die Bewohner werden nämlich nur bei Todesfällen im engsten Familienkreis vom Sender informiert.Doch wie und wann soll Janine Pink nun vom Tod ihres Ex-Kollegen erfahren. Ihr Team hat die Situation nun auf Instagram erklärt."Wir haben nicht nur mit dem Sender und der Produktion gesprochen, sondern auch mit ihrer Familie und ihren besten Freunden, die Janine schon sehr viele Jahren kennen. Und das sind Menschen, die beurteilen können, was für Janine das Beste wäre", so Janines Team.Und weiter: "Sie soll die Möglichkeit haben, fernab der Öffentlichkeit trauern zu können." So kam das Team zu dem Schluss, dass Janine "erstmals nichts erfahren" werde. Bedeutet: Janine wird erst nach ihrer Zeit von "Promi Big Brother" von dem Unglück erfahren, und zwar im persönlichen Umfeld.Ihre Fans können dies aber nicht wirklich verstehen. Sie fordern, dass Janine noch im "Promi Big Brother"-Haus von dem Tod ihres Ex-Kollegen erfahren sollte. Das werde laut ihrem Team allerdings nicht geschehen.Ingo Kantorek und seine Frau Susana, die das Fahrzeug lenkte, waren in der Nacht auf Freitag gerade auf dem Heimweg von einem Italien-Urlaub, als sie auf der Autobahn A8 bei Sindelfingen (Baden-Württemberg) offenbar von der Fahrbahn abkamen.Das Ehepaar krachte mit seinem Mercedes daraufhin ungebremst auf einen parkenden Lkw-Anhänger. Kantorek, der auf dem Beifahrersitz saß, war sofort tot. Seine Frau erlag wenig später im Krankenhaus ihren Verletzungen. Sie hinterlassen einen Sohn.(wil)