Ingwer, Strache, LOL: Die skurrilsten Google-Trends

Der Suchmaschinen-Gigant verrät, wonach die Österreicher im Netz suchen. An Skurrilitäten herrscht kein Mangel.

Wie schon in vergangenen Jahren hat Google Österreich auch heuer ein Ranking mit den populärsten Suchanfragen veröffentlicht. Die drei Spitzenreiter beziehen sich auf Nachrichtenereignisse: Strache, Notre Dame und Dominic Thiem wurden am häufigsten in die Suchmaschine eingegeben.Nutzer aus Österreich "googelten" 2019 aber auch teils recht skurrile Themen. Das wird deutlich, wenn man sich die W-Fragen ansieht, die im Vergleich zum Vorjahr am stärksten angestiegen sind. Von kulinarischen Tipps über die schlanke Linie bis zu Niki Laudas Mutter: In der Diashow oben findest du die populärsten Suchen!Hier die ganze Story zu Politik und Co. lesen: