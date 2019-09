Innenministerium zieht Ermittler aus Soko Ibiza ab

Strache und Gudenus auf Ibiza. Bild: picturedesk.com

Da der Anschein von Befangenheit entstehen könnte, hat das Innenministerium einen Ermittler aus der Soko Ibiza abgezogen.

"Wir haben herausgefunden, dass einer der Ermittler vor Beginn der Untersuchungen eine SMS an eine Person, die Gegenstand der Untersuchungen ist, geschickt hat", erklärte ein Sprecher des Ministeriums am Freitagabend gegenüber APA.



An wen die SMS geschickt wurde, ist nicht bekannt.



Weitere Informationen in Kürze! (red)