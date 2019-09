Instagram blockt nun Diät-Werbungen

Die Foto-Plattform Instagram und das Mutterunternehmen Facebook werden härter gegen Werbung, etwa für Diätmittelchen und kosmetische Operationen, vorgehen. Kim Kardashian als derzeit prominentestes "Opfer".

Kim Kardashian betroffen

Diese Maßnahmen kündigte Instagram-Chef Adam Mosseri via Twitter an. Die neuen Richtlinien sehen etwa vor, dass Posts, indenen zum Beispiel Abnehmtees, -shakes und andere Diätpülverchen beworben werden, nur noch eingeloggten Usern über 18 angezeigt werden.Wer jünger ist oder sich nicht einloggt, um die Altersbegrenzung zu umgehen, bekommt zum Beispiel Kim Kardashians ausführliche, begeisterte Beschreibung eines Abnehmshakes nicht mehr zu sehen.Werbungen, in denen gar echte Wunder versprochen und Rabattcodes angeboten werden, fliegen komplett raus. Erklärtes Ziel ist es, die Plattformen zu "positiven Orten" für alle User zu machen und den sozialen Druck zu reduzieren.