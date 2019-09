iPhones im Dezember am absolut billigsten

Sie spielen mit dem Gedanken, sich eines der neuen 11er-iPhones zuzulegen – nämlich ungestützt, im freien Handel? Bitte noch etwas warten, rät Preisvergleich-Pionier Geizhals.at.

An diesen Tagen zuschlagen

Denn – die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die neuen Apple-Modelle zweieinhalb Monate nach Verkaufsstart ihren preislichen Tiefpunkt erreichen.Unterm Strich sind, so die Geizhals.at -Analyse, Preisnachlässe von durchschnittlich 20 Prozent üblich. Geht's genauer? Tut es! Laut Geizhals.at sollte man für einen Kauf den 6. und 7. Dezember ins Auge fassen.An den beiden Tage vor Mariä Empfängnis (der 8. Dezember fällt heuer übrigens – schlecht für den Handel – auf einen Sonntag!) gibt's iPhones in der Regel so günstig wie sonst nie im Jahr.Gratis kommen schon jetzt iPad-Besitzer auf ihre Rechnung: Mit heutigem Tag bietet nämlich Apple erstmals ein eigenes Betriebssystem für Tablets an. Die iPadOS getaufte Software bringt etwa Dunkelmodus, erweitertes Multitasking und Unterstützung für USB-Speichermedien mit.