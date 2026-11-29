i Elon Musk soll laut Insidern über die militärische Nutzung seines Satellitendienstes außer sich vor Wut gewesen sein. (Archivbild) Reuters Musk tobt – Manager gefeuert Iran setzte Starlink gegen US-Truppen ein Teheran soll den Satellitendienst für Drohnenoperationen gegen amerikanische Soldaten verwendet haben. Starlink-Eigentümer Musk ist wütend. Von Nick Wolfinger 29.11.2026, 11:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Brisante Enthüllung rund um Elon Musks Satellitendienst Starlink: Der Iran soll das System genutzt haben, um militärische Operationen gegen amerikanische Soldaten im Nahen Osten zu unterstützen. Das berichtet die "Washington Post" unter Berufung auf vier mit den Militäroperationen vertraute Personen.

Bei einem iranischen Drohnenangriff am 1. März wurden sechs US-Soldaten in einer Militäranlage im kuwaitischen Port Shuaiba getötet. Möglicherweise wurde Starlink bei diesem Angriff eingesetzt.

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Geheimer Bericht an US-Verteidigungsminister

Ein geheimer Bericht zur Kriegslage, der im Sommer an US-Verteidigungsminister Pete Hegseth übermittelt worden sein soll, beschrieb die Nutzung von Starlink durch den Iran zur Koordination militärischer Einsätze und für Drohnenoperationen. Das Pentagon erklärte gegenüber der "Washington Post" allerdings, keine Kenntnis von einem entsprechenden Bericht an den Verteidigungsminister zu haben.

Musk verärgert – Manager entlassen

Doch nicht nur die iranische Nutzung von Starlink sorgte bei SpaceX für Aufregung. Musk soll auch verärgert gewesen sein, als er erfuhr, dass das US-Militär Starshield, den militärischen Satellitendienst seines Unternehmens, für Drohneneinsätze genutzt hatte. Das entsprechende Abonnement war eigentlich für den Einsatz am Boden vorgesehen.

Im Zusammenhang mit den beiden Vorfällen wurden laut der Recherche bereits Anfang März mindestens zwei Führungskräfte von SpaceX entlassen. Weder Musk noch das Unternehmen beantworteten die Anfragen der "Washington Post".

Abschaltung hätte Folgen für Zivilisten

SpaceX verschärfte daraufhin die Überprüfung von Kunden, die den Satellitendienst über Wiederverkäufer beziehen.

Die Bilder des Tages i ?

Eine vollständige Abschaltung von Starlink im Iran hätte allerdings auch weitreichende Folgen für die Zivilbevölkerung. Regierungskritiker und andere Iraner sind während staatlich verhängter Internetsperren auf den Satellitendienst angewiesen, um mit der Außenwelt in Kontakt zu bleiben.