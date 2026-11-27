i Der Floridsdorfer ÖVP-Chef Leonhard Wassiq kritisiert das Angebot von Afghanistan-Reisen im Amtshaus Am Spitz und fordert Konsequenzen. Denise Auer Aufregung am Spitz Afghanistan und Iran! Streit um Reisebüro im Amtshaus Ein neues Reisebüro im Floridsdorfer Amtshaus bietet Reisen nach Afghanistan und in den Iran an. Die ÖVP fordert nun Konsequenzen. Von Niklas Burger 27.11.2026, 12:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aufregung in Floridsdorf. Wo sich früher Kinder in der "Dropsboutique" im Amtshaus Zuckerl kauften, werden jetzt Reisen in Kriegsgebiete angeboten: Trips nach Afghanistan und in den Iran kann man bei "Hamwatan" (Deutsch: Landsmann) kaufen.

Stein des Anstoßes: Unten im Amtshaus hat sich ein Reisebüro eingemietet, hier werden ausschließlich Reisen in diese beiden Länder angeboten. Künftig sollen auch Reisen in die Sahara-Region Afrikas hinzukommen. Bei der Floridsdorfer ÖVP sorgt das für Kopfschütteln. Besonders der Standort in einem öffentlichen Gebäude stößt den Schwarzen sauer auf.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

ÖVP fordert rasches Ende

"Dass ein Reisebüro für Reisen nach Afghanistan ausgerechnet in einem Amtshaus Platz findet, ist mehr als nur fragwürdig", sagt der kürzlich wiedergewählte Floridsdorfer ÖVP-Parteiobmann Leonhard Wassiq.

"Während in Afghanistan Menschenrechte systematisch verletzt und insbesondere Frauen ihrer grundlegendsten Rechte beraubt werden, hat ein solches Reiseangebot in einem Wiener Amtshaus keinen Platz", sagt Wassiq zu "Heute".

Der Bezirkspolitiker nimmt nun die SPÖ und Neos in die Pflicht: "Der SPÖ-Bezirksvorsteher sowie die SPÖ-Neos-Stadtregierung müssen alle Möglichkeiten ausschöpfen, um diese Situation rasch zu beenden."

Auch im Netz gehen die Wogen hoch

Die Diskussion um das neue Reisebüro sorgt inzwischen auch auf Facebook für zahlreiche kritische Wortmeldungen. Dabei geht es vielen Usern längst nicht mehr nur um das Reiseangebot, sondern um die Entwicklung des gesamten Floridsdorfer Bezirkszentrums.

Die Bilder des Tages i ?

"Es ist wirklich erschreckend und traurig zu sehen, was aus einer einst so lebendigen Einkaufsstraße geworden ist!!", schreibt eine Userin.

Ein anderer Nutzer reagiert mit Sarkasmus: "Wenigstens etwas Vielfalt bei den Geschäften. Ich bin beeindruckt." Barber-Shops und Kebabbuden gebe es seiner Ansicht nach ohnehin schon ausreichend.

Vor allem das Erscheinungsbild der Floridsdorfer Hauptstraße sorgt in den Kommentaren für Unmut. Die Ansiedlung des Reisebüros hat damit eine breitere Debatte über den Wandel des Bezirkszentrums ausgelöst.

Alter Mietvertrag als Knackpunkt

Doch warum befindet sich das Reisebüro überhaupt im Amtshaus? Dahinter dürfte ein alter Mietvertrag stecken. Die Betreiber des vorherigen Geschäfts verfügten laut der "Floridsdorfer Zeitung" über ein Weitergaberecht. Offenbar kam jener Interessent zum Zug, der die höchste Ablöse bot.