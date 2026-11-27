i Trotz Wiener Sparkurs sollen 2027 erneut 711.000 Euro in queere Projekte fließen – dies sorgt für Kritik. Denise Auer / iStock / Neos Wien Trotz Sparkurs Streit um 638.000 Euro für queeres Jugendzentrum 638.000 Euro für ein queeres Jugendzentrum trotz Sparkurs in Wien: ÖVP und FPÖ üben teils heftige Kritik, Neos-LGBTQ-Sprecher Thomas Weber kontert. Von Niklas Burger 27.11.2026, 09:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wien muss sparen, die finanzielle Lage der Bundeshauptstadt ist angespannt. Doch nicht überall wird der Rotstift angesetzt. Am Freitag stehen im Wiener Bildungsausschuss mehrere Förderungen für queere Projekte für das Jahr 2027 auf der Tagesordnung. Schon im Vorfeld sorgt das für einen politischen Schlagabtausch zwischen ÖVP, FPÖ und Neos.

Denn während in anderen Bereichen gespart wird, sollen die Fördersummen laut Volkspartei gegenüber dem Vorjahr unverändert bleiben.

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Über 700.000 Euro trotz Sparkurs

Allein für das queere Jugendzentrum "Q:Wir" sind 2027 wieder 638.000 Euro vorgesehen. Der Wiener Regenbogenmonat soll erneut 50.000 Euro erhalten, der queere Kleinprojektetopf weitere 23.000 Euro. Insgesamt geht es um 711.000 Euro.

ÖVP kritisiert Demo-Aufruf und Comic-Buch

Für ÖVP-Gemeinderätin Caroline Hungerländer ist die Prioritätensetzung angesichts der angespannten Finanzlage nicht nachvollziehbar. Sie verweist auf die Herausforderungen an Wiens Schulen, Büchereischließungen und die Einstellung des beliebten Oma-Dienstes.

Auch an den Aktivitäten der geförderten Einrichtungen übt Hungerländer Kritik. So habe das queere Jugendzentrum zu einer antizionistischen Demonstration aufgerufen. Ein weiterer geförderter Verein soll das wegen sexuell expliziter Darstellungen umstrittene Comic-Buch "Gender Queer" bereits ab 14 Jahren empfehlen.

„Ein queeres Jugendzentrum gehört nicht zu den Kernaufgaben der Stadt“ Caroline Hungerländer ÖVP-Gemeinderätin

Mario Kart und Schnecken

Auch FPÖ-Klubobmann und Bildungssprecher Maximilian Krauss übt heftige Kritik. Der Freiheitliche verweist auf den Jahresbericht des Jugendzentrums für 2025. Darin werden laut Krauss unter anderem 2.502 konsumierte Energydrinks, 7.680 virtuell zurückgelegte Kilometer im Videospiel Mario Kart und 29 frisch geschlüpfte Schnecken angeführt.

Auch bei den ausgewiesenen 4.257 Besuchern sei unklar, wie viele unterschiedliche Personen tatsächlich erreicht worden seien. Erst am Mittwoch (25.11.) sorgte eine Kinderbuchlesung der Dragqueen Candy Licious im Simmeringer Bildungszentrum für Kritik seitens der Wiener FPÖ. Krauss kritisierte die finanzielle Unterstützung solcher Veranstaltungen durch die Stadt Wien, wie "Heute" berichtete.

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Neos kontern: "Sparen heißt, Prioritäten zu setzen"

"Bei einer Fördersumme von 638.000 Euro muss die Stadt Wien einen konkreten, nachvollziehbaren und überprüfbaren Nutzen für die Jugendarbeit und keine Mario-Kart-Spielaufzeichnungen nachweisen", fordert Krauss.

Bei den Wiener Neos verteidigt man hingegen die geplanten Förderungen. LGBTIQ-Sprecher Thomas Weber betont gegenüber "Heute" die Bedeutung solcher Einrichtungen insbesondere für queere Jugendliche.

„Sparen heißt, Prioritäten zu setzen. Als Neos stehen wir dafür, dass alle Menschen so leben können, wie sie sind“ Thomas Weber Neos-LGBTQ-Sprecher

Während andere Parteien laut Weber queere Projekte am liebsten streichen würden, wollen die Neos auch in finanziell schwierigen Zeiten an ihrem Versprechen festhalten, Strukturen zu erhalten, die queeren Menschen und insbesondere Jugendlichen Sicherheit und Unterstützung bieten.