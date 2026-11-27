i Wiens neuer Klimafahrplan könnte für Autofahrer weitreichende Folgen haben. istock Klimaplan sorgt für Wirbel Wien könnte Verbrenner aus der ganzen Stadt verbannen Verbrenner-Verbot, kleinere Parkpickerl-Zonen und weniger Stellplätze: Wiens neuer Klimafahrplan könnte für Autofahrer weitreichende Folgen haben. Von Newsdesk Heute 27.11.2026, 06:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wiener Autofahrern könnten in den kommenden Jahren weitere Einschränkungen drohen. Der Entwurf des neuen Klimafahrplans für 2027 bis 2031 umfasst rund 190 Maßnahmen, mit denen die Stadt bis 2040 klimaneutral werden will. Der ÖAMTC warnt vor zusätzlichen Belastungen für Familien und Geringverdiener.

"Dass Klimaschutz im Verkehr notwendig ist, steht außer Frage – entscheidend ist aus unserer Sicht aber, dass die Maßnahmen wirksam und sozial ausgewogen sind", erklärt ÖAMTC-Verkehrsexperte Matthias Nagler gegenüber der "Krone".

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Verbrenner-Verbot für ganz Wien?

Besonders brisant: Die Stadt will ein Verbot von Verbrennerfahrzeugen im gesamten Stadtgebiet prüfen. "So eine Maßnahme würde alle treffen, die sich derzeit aus finanziellen Gründen noch kein E-Auto leisten können." Auch die Folgen für Lieferanten und Handwerker müssten untersucht werden.

Beim Parkpickerl stehen ebenfalls Änderungen im Raum. Dieses könnte künftig nur noch im eigenen Straßenzug oder Grätzl gelten. In anderen Teilen des Bezirks wäre dann ein Parkschein nötig.

Auch nach Fahrzeuggröße gestaffelte Parkgebühren werden geprüft. "Man darf dabei nicht außer Acht lassen, dass gerade Familien meist auf Kombis und Vans angewiesen sind", so Nagler.

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Weniger Parkplätze, mehr Tempo 30

Das geplante kameraüberwachte Fahrverbot in der Innenstadt könnte zudem auf weitere Bezirke ausgeweitet werden. Auch weniger öffentliche Parkplätze und mehr Tempo-30-Bereiche sind vorgesehen.

Für den ÖAMTC muss eine klimafitte Stadt nicht automatisch autofrei sein. Der Club fordert, die unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnisse zu berücksichtigen. "Gerade bei den Verbindungen zwischen Wien und Niederösterreich braucht es eine länderübergreifende Planung", betont Nagler.

Noch ist der Klimafahrplan nicht beschlossen. Das Papier soll 2027 den Wiener Gemeinderat passieren.