Wiener Autofahrern könnten in den kommenden Jahren weitere Einschränkungen drohen. Der Entwurf des neuen Klimafahrplans für 2027 bis 2031 umfasst rund 190 Maßnahmen, mit denen die Stadt bis 2040 klimaneutral werden will. Der ÖAMTC warnt vor zusätzlichen Belastungen für Familien und Geringverdiener.
"Dass Klimaschutz im Verkehr notwendig ist, steht außer Frage – entscheidend ist aus unserer Sicht aber, dass die Maßnahmen wirksam und sozial ausgewogen sind", erklärt ÖAMTC-Verkehrsexperte Matthias Nagler gegenüber der "Krone".
Besonders brisant: Die Stadt will ein Verbot von Verbrennerfahrzeugen im gesamten Stadtgebiet prüfen. "So eine Maßnahme würde alle treffen, die sich derzeit aus finanziellen Gründen noch kein E-Auto leisten können." Auch die Folgen für Lieferanten und Handwerker müssten untersucht werden.
Beim Parkpickerl stehen ebenfalls Änderungen im Raum. Dieses könnte künftig nur noch im eigenen Straßenzug oder Grätzl gelten. In anderen Teilen des Bezirks wäre dann ein Parkschein nötig.
Auch nach Fahrzeuggröße gestaffelte Parkgebühren werden geprüft. "Man darf dabei nicht außer Acht lassen, dass gerade Familien meist auf Kombis und Vans angewiesen sind", so Nagler.
Das geplante kameraüberwachte Fahrverbot in der Innenstadt könnte zudem auf weitere Bezirke ausgeweitet werden. Auch weniger öffentliche Parkplätze und mehr Tempo-30-Bereiche sind vorgesehen.
Für den ÖAMTC muss eine klimafitte Stadt nicht automatisch autofrei sein. Der Club fordert, die unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnisse zu berücksichtigen. "Gerade bei den Verbindungen zwischen Wien und Niederösterreich braucht es eine länderübergreifende Planung", betont Nagler.
Noch ist der Klimafahrplan nicht beschlossen. Das Papier soll 2027 den Wiener Gemeinderat passieren.