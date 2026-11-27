Steigende Öffi-Preise, Dauerbaustellen oder der Ausbau der Radwege sorgen derzeit für Diskussionen. Im Gespräch mit "Heute" nimmt Mobilitätsstadträtin Ulli Sima (SP) zu den wichtigsten Fragen Stellung und lässt aufhorchen: Für manche Autobesitzer könnte das Parkpickerl bald teurer werden.

"Ungerechtes" Parkpickerl

Denn egal ob Lieferwagen mit verbundenem XXL-Anhänger oder Mini: Das Parkpickerl kostet derzeit unabhängig von der Fahrzeuggröße für alle gleich viel – auch wenn manche Fahrzeuge und Gespanne deutlich mehr Platz beanspruchen als andere – wir berichteten.

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Zahlen größere Autos bald mehr?

"Diese Verteilungsgerechtigkeit ist sicher ein großes Thema", so Sima. Sie kenne die Problematik selbst, auch in ihrem Wohnbezirk würden große Lieferwägen teilweise fast drei Parkplätze benötigen. Ob künftig nach Fahrzeugklassen unterschieden werden könnte, werde derzeit geprüft.

Die größte Herausforderung sei die Umsetzung: "Da müsste sich anschauen, ob die Daten irgendwo hinterlegt sind und ob man das verknüpfen kann, dass man die Klasse des Fahrzeuges sieht. Ich kann nicht mit dem Maßband hingehen und jedes einzelne Auto nachmessen", so Sima. "Angedacht haben wir das aber schon im Koalitionsübereinkommen, dass man das überprüfen soll."

Fahrradtaxis im Visier

Dringenden Handlungsbedarf sieht Sima bei den Fahrradtaxis in der Wiener Innenstadt. Nachdem die Mozartverkäufer von den großen Fußgängerzonen verbannt wurden, sagt Sima dort nun den Fahrradtaxis den Kampf an.

"Am Stephansplatz sind sehr lange die Mozartverkäufer gestanden", so Sima. "Man ist fast nicht mehr durchgekommen. Der frei gewordene Platz ist teilweise von Fahrradtaxis okkupiert werden, die dort nicht verkehrsbehindernd stehen dürfen. Das ist mir schon seit Längerem ein Dorn im Auge."

"Aus Fußgängerzone verbannen"

Besonders rund um den Stephansdom würden die abgestellten Fahrradtaxis zu viel öffentlichen Raum beanspruchen. "Es ist rechtlich leider nicht so einfach, aber wir sind gerade dabei zu schauen, gute Möglichkeiten zu finden, um auch diese aus der Fußgängerzone zu verbannen."

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"Das ist kein Verkaufsplatz für Fahrradtaxi-Fahrten, sondern eine Fußgängerzone, von der ich mir wünsche, dass sie nicht kommerziell genutzt wird und dass wir dort genug Platz haben." Sima will rechtliche Möglichkeiten prüfen, eine konkrete Regelung steht noch nicht fest. Das Thema soll im kommenden Jahr aber zu den Schwerpunkten gehören.

Öffi-Preise: "Spaß macht das keinen"

Für Unmut sorgen derzeit die steigenden Preise bei den Wiener Linien – wir berichteten. Die Jahreskarte wird 2027 auf 483 Euro steigen. Sima verteidigt den Schritt mit der angespannten finanziellen Situation.

"Wir haben uns bemüht, über lange Jahre diese Preise konstant zu halten. Irgendwann kommt man an den Punkt, an dem man sagen muss, es geht sich nicht mehr aus", so Sima. In finanziell angespannten Zeiten habe man den Schritt setzen müssen, die Fahrgäste zu bitten, dass sie auch einen gewissen Beitrag dazu leisten.

"Nie wieder so großer Preissprung"

Die Wiener Linien hätten ein Budget von rund zwei Milliarden Euro, während über Ticketverkäufe lediglich rund 700 Millionen Euro eingenommen würden, betont Sima. Den übrigen Betrag müsse die Stadt zuschießen. Künftig sollen die Ticketpreise jährlich mit der Inflation angepasst werden, um größere Preissprünge zu vermeiden. Dass die Entscheidung unpopulär ist, sei ihr bewusst: "Spaß macht das keinen. Das kann ich Ihnen versichern." Die Inflationsanpassung gebe es jährlich, "damit es nie wieder einen so großen Preissprung gibt".

Öffi-Baustellen

Langsamfahrstellen sind für die Öffi-Fahrgäste ein Nachteil, die Wiener Linien erneuern die Schienen. "Natürlich ist jede Baustelle unangenehm, es bleibt uns aber nichts anderes übrig. Es kommt leider sehr viel zusammen. Deshalb schauen wir, dass das im Sommer konzentriert ist." Die S-Bahn-Baustelle auf der Stammstrecke würde zu Stoßzeiten für vollere U-Bahnen sorgen. "Die Katastrophe ist aber ausgeblieben."

Autofreie City lässt weiter auf sich warten

Bei der geplanten Zufahrtskontrolle für die Wiener Innenstadt müssen sich die Wiener noch etwas gedulden. Obwohl die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen wurden, gibt es vorerst keinen konkreten Umsetzungstermin. Grund dafür sei vor allem die technische Komplexität, erklärt Sima. Das System müsse unterschiedliche Fahrzeuge erkennen, Ausnahmen berücksichtigen und strenge Datenschutzvorgaben erfüllen. Weder ein Zeitplan, noch eine Kostenschätzung sei derzeit möglich: "Wir betreten hier wirklich Neuland!"

Neue Radwege und Umbau am Ring

Weiter vorantreiben will Sima den Radwegeausbau. Für 2026 waren rund 12,5 Kilometer neue Radinfrastruktur vorgesehen. Dieses Ziel könnte laut Stadträtin sogar übertroffen werden. Zu den wichtigsten Projekten zählt die Umgestaltung des Radwegs am Ring, eines ihrer "Herzensprojekte", wie Sima betont. Auch die Zweierlinie soll in mehreren Abschnitten umgestaltet werden. Bis 2030 ist unter anderem eine Neugestaltung des Bereichs zwischen Mariahilfer Straße und Universitätsstraße vorgesehen.

Tempo 30 am Ring ist hingegen nicht geplant. Auf wichtigen Hauptverkehrsrouten soll grundsätzlich Tempo 50 erhalten bleiben, um auch den öffentlichen Verkehr nicht auszubremsen.

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Auch Außenbezirke sollen profitieren

Für 2027 kündigt Sima weitere Umgestaltungen an. Dazu zählen Arbeiten an der Äußeren Mariahilfer Straße, der Simmeringer Hauptstraße sowie die Begrünung eines weiteren Abschnitts der Favoritenstraße. Dabei sollen Investitionen verstärkt auch in die Außenbezirke fließen. Ziel sei es, Straßenräume aufzuwerten und für mehr Grün in dicht besiedelten Wohngebieten zu sorgen.