i Die Einfahrt zur Stadthallengarage unter dem Wiener Vogelweidpark. Google Streetview Stadtrechnungshof deckt auf Rechnungshof kritisiert Kauf von Stadthallen-Garagen Um 4,72 Millionen Euro wurde die Garage unter dem Vogelweidpark gekauft. Nun übt der Wiener Stadtrechnungshof scharfe Kritik an dem Geschäft. Von Niklas Burger 26.11.2026, 20:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Teurer Kauf, magere Einnahmen: Der Wiener Stadtrechnungshof nimmt die Geschäfte rund um die Garage unter dem Vogelweidpark (Wien-Rudolfsheim) ins Visier. Das Urteil der Prüfer fällt ernüchternd aus. Die im Jahr 2003 getätigte Millioneninvestition erwies sich als unwirtschaftlich. Auch bei der Buchführung orteten die Kontrolleure erhebliche Mängel.

Gemeinsam mit der Wien Holding hatte die Wiener Stadthalle im Jahr 2003 die StH-Garagenbetriebs GmbH um rund 4,72 Millionen Euro erworben. Die damaligen Verantwortlichen versprachen sich von dem Kauf ein besseres Kundenservice, eine Wertsteigerung der Stadthalle sowie eine nachhaltige Verbesserung des Unternehmensergebnisses. Doch die Rechnung ging nicht auf.

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Sanierungsbedarf schon beim Kauf bekannt

Besonders brisant: Bereits zum Zeitpunkt des Erwerbs war bekannt, dass die Garage saniert werden muss. Die dafür veranschlagten Kosten von rund zwei Millionen Euro wurden allerdings nicht vom Kaufpreis abgezogen.

Im Jahr 2010 machte man sich schließlich auf die Suche nach einem Pächter und Betreiber. Richard Lugner übernahm die Garage. Die Vereinbarung sah vor, dass er die Sanierung übernimmt und dafür 15 Jahre lang keine Pacht zahlen muss.

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Nur 400.000 Euro in 22 Jahren

Die wirtschaftliche Bilanz fällt laut den vorliegenden Prüfungsinformationen mager aus: In den 22 Jahren seit dem Kauf wurden lediglich rund 400.000 Euro verdient. Dem standen Anschaffungskosten von knapp fünf Millionen Euro gegenüber.

Doch nicht nur die fehlende Wirtschaftlichkeit sorgt bei den Prüfern für Kritik. Auch die Verbuchung und bilanzielle Darstellung des 2010 abgeschlossenen Pachtvertrags in den Jahresabschlüssen der Gesellschaft waren laut Stadtrechnungshof nicht ordnungsgemäß.

Neuer Pächter seit 2025

Die Kontrolleure mahnen daher ein, die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung uneingeschränkt einzuhalten, die tatsächlichen Verhältnisse korrekt darzustellen und erhebliche Angaben nicht zu verschweigen. Mittlerweile hat die Garage einen neuen Pächter: Seit 2025 ist die Wipark für den Betrieb zuständig.