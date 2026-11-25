i Nach mehreren Pyrotechnik-Funden in Floridsdorf pocht Bezirksvorsteher Georg Papai (SP) auf ein Verkaufsverbot für Böller. LPD/BV21 (Montage) Noch vor Silvester "Viel Leid durch Böller": 1. Bezirkschef fordert Verbot 235 Kilo beschlagnahmte Pyrotechnik, ein schwer verletzter Bub: Bezirkschef Georg Papai (SP) aus Wien-Floridsdorf drängt auf ein Verkaufsverbot. Von Niklas Burger 25.11.2026, 22:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Debatte um gefährliche Böller läuft in Wien heiß. Nach mehreren Pyrotechnik-Razzien und einem dramatischen Unfall fordert Floridsdorfs Bezirksvorsteher Georg Papai (SP) nun ein Verkaufsverbot für gefährliche Knallkörper.

"Leid mit Böllern verbunden"

"Wir sind noch fünf Wochen von Silvester entfernt und schon jetzt erleben wir wieder, welche Gefahren und welches Leid mit dem Zünden von Böllern verbunden sein können", warnt der Bezirkschef.

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Schuldirektorin schlug Alarm

Erst am Freitag hatten die Behörden in einem Floridsdorfer Geschäft 235 Kilo Pyrotechnik beschlagnahmt. Eine Schuldirektorin hatte zuvor Alarm geschlagen, weil dort Böller angeblich auch an Kinder und Jugendliche verkauft wurden.

Nur zwei Tage später stellte die Polizei am Bahnhof Floridsdorf weitere 343 verbotene Feuerwerkskörper sicher. Im Nachbarbezirk Wien-Donaustadt wurde unterdessen ein erst achtjähriger Bub schwer verletzt, als ein Böller in seiner Hand explodierte. Der Bub erlor mehrere Finger, hatte den Kracher angeblich von einem anderen Kind bekommen.

Verbot auch im Ausland

Bereits im Oktober hatte der Floridsdorfer Bezirkschef nach zahlreichen Beschwerden über Böllerattacken in der Mitterhofergasse und der Großfeldsiedlung ein Verkaufsverbot gefordert.

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Papai wandte sich deshalb auch an Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos). Sie solle sich auf diplomatischer Ebene für entsprechende Verkaufsverbote in den Nachbarländern einsetzen, um die illegale Einfuhr nach Österreich einzudämmen. Neben der Verletzungsgefahr geht es Papai auch um die massive Lärmbelästigung und die Belastung für Mensch und Tier.

Nicht auf Vernunft verlassen

Der Bezirksvorsteher appelliert einmal mehr an die Vernunft der Bevölkerung. Doch allein darauf will er sich nicht mehr verlassen.

"Aber dort, wo Appelle an die Vernunft nicht ausreichen, müssen Verbote greifen und deren Einhaltung muss konsequent kontrolliert werden", stellt Papai klar. Für den Bezirkschef steht fest: "Jeder gefährliche Böller, der aus dem Verkehr gezogen wird, ist ein Gewinn an Sicherheit."