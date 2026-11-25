i Die Wiener ÖVP fordert nach der Präsentation des neuen Integrationsmonitors konkrete Maßnahmen und messbare Ziele in der Integrationspolitik. Getty Images Integration in Wien Jeder 2. hat Migrations-Hintergrund: ÖVP schlägt Alarm Mehr als jeder zweite Wiener hat bereits einen Migrationshintergrund. Bei den Jungen haben 70 Prozent zumindest ein Elternteil mit Wurzeln im Ausland. Von Niklas Burger 25.11.2026, 18:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr als jeder zweite Erwerbstätige in Wien hat mittlerweile einen Migrationshintergrund, bei 70 Prozent der jungen Menschen unter 20 Jahren stammt zumindest ein Elternteil aus dem Ausland. Am Mittwoch (25.11) präsentierte Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos) den neuen Integrations- und Diversitätsmonitor der Stadt. Nun kommt Kritik von der Wiener ÖVP.

Für ÖVP-Integrationssprecherin Caroline Hungerländer ist der neue Bericht eine "bittere Enttäuschung". Nach drei Jahren Arbeit würden erneut bekannte Probleme aufgezeigt, konkrete Lösungsansätze und messbare Ziele vermisst die Politikerin hingegen.

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ÖVP vermisst Zahlen zu politischem Islam

Dass Emmerling Wien als "Stadt der Zuwanderung" bezeichnet, stößt der ÖVP-Politikerin ebenfalls sauer auf. Entscheidend sei nicht die Zahl der Menschen, die nach Wien kommen, sondern wie gut deren Integration gelingt.

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Zudem fordert die Wiener Volkspartei seit Jahren, dass auch der politische Islam im Integrationsmonitor berücksichtigt wird. Ebenso vermisst Hungerländer eine gesonderte statistische Erfassung von Gewalt im Zusammenhang mit sogenannten Ehrvorstellungen.

Jugendliche ohne weitere Ausbildung

Vor allem die Entwicklung im Bildungsbereich bereitet der Wiener ÖVP Sorgen. Laut Hungerländer ist der Anteil der 15- bis 19-Jährigen mit Drittstaaten-Migrationshintergrund, die nach der Pflichtschule keine weitere Ausbildung absolvieren, um rund 43 Prozent gestiegen. Mittlerweile betrifft das knapp jeden Fünften dieser Gruppe.

Auch bei der Erwerbsbeteiligung von Frauen mit Migrationshintergrund sieht die ÖVP weiterhin großen Aufholbedarf. Während Emmerling bei der Präsentation des Berichts auf Fortschritte bei Bildung und Beschäftigung verwies, fordert Hungerländer konkrete politische Konsequenzen aus den erhobenen Zahlen.