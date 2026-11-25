"Wunderschöne Geschichte" "Warum vor Kindern?" Lesung mit Dragqueen regt auf Candy Licious liest in Wien aus einem Kinderbuch vor. "Absolut grauslich", meint dazu FP-Chef Dominik Nepp, die SPÖ kann die Kritik nicht verstehen. Von Niklas Burger 25.11.2026, 08:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Dragqueen-Lesung in Wien-Simmering sorgt für politischen Wirbel. v.r.: KLubobmann Maximilian Krauss (FPÖ), Dragqueen Candy Licious Hertel, Graf, iStock

Wieder einmal gehen die Wogen wegen einer Dragqueen-Lesung für Kinder hoch. Am 25. November ist eine Kinderbuchlesung von "Candy Licious" im Simmeringer Bildungszentrum angesetzt. Die bekannte Dragqueen soll dort aus ihrem Kinderbuch "Benny, das Einhorn" vorlesen, macht das auch nicht zum ersten Mal. Die Lesungen gibt es seit Jahren, ist bereits ausgebucht. Die Wiener FPÖ läuft dennoch Sturm dagegen.

FPÖ tobt auf Insta

Das Event wurde zunächst vom Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp auf Instagram thematisiert. Er spricht im Clip von einer "absolut grauslichen Vorstellungsstunde". Jetzt legt Klubobmann Maximilian Krauss bei einer Pressekonferenz nach.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Warum immer vor Kindern?"

"Warum müssen solche Veranstaltungen immer vor kleinen Kindern stattfinden und nicht in Asylheimen, um hier für mehr Toleranz zu sorgen?", fragte Krauss vor Kurzem bei der Pressekonferenz der Wiener FPÖ im Wiener Rathaus.

Der FPÖ-Klubchef kritisiert die Unterstützung solcher Veranstaltungen durch die Stadt Wien. "Es ist beschämend, dass die Stadt Wien Räumlichkeiten und finanzielle Mittel zur Verfügung stellt, um eine Dragqueen vor kleinen Kindern auftreten zu lassen", so Krauss.

Blauer Gegenwind für bunte Lesung

Für die bunte Künstlerin ist es nicht der erste Gegenwind von blauer Seite. Bereits 2023 hatte Dominik Nepp (FPÖ) die Absage einer Lesung in Wien-Mariahilf gefordert und von "Sexualisierungspropaganda" gesprochen. Im Jahr zuvor war vor einer weiteren Lesung der Eingang einer Wiener Bücherei über Nacht zugemauert und mit dem Schriftzug "#NoPridemonth" versehen worden.

Die Bilder des Tages i ?

"Absolute Frechheit"

"Ich finde es eine absolute Frechheit, dass meine Arbeit als Drag-Künstlerin und Kinderbuchautorin durch gezielt zusammengeschnittene Instagram-Videos in einen derartigen Kontext gestellt wird", so Candy Licious gegenüber dem LGBTIQ+ Magazins "GGG.at". Candy LIcious wirft der FPÖ vor, aus einer harmlosen Kinderbuchlesung ein politisches Problem zu machen. Besonders stößt ihr auf, dass ihre Arbeit durch das Video in die Nähe schwerer Sexualdelikte gerückt werde.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

"Drag ist eine Kunstform und kein Täuschungsmanöver. Solche Aussagen tragen zur Stigmatisierung queerer Menschen bei", erklärte sie und kündigte an die Verwendung ihrer Inhalte durch die FPÖ rechtlich prüfen zu lassen.

"Eine wunderschöne Geschichte"

Auch die SPÖ-Simmering reagierte auf die Kritik. "Es handelt sich um ein Kinderbuch, in dem Lebewesen, die anders sind, nach einer guten Tat in die Gemeinschaft integriert werden. Ich sehe in dem Buch schlicht und einfach eine wunderschöne Geschichte, nicht mehr und nicht weniger", so SPÖ-Bezirksrat Berthold Heber auf Facebook.

"Integration und Akzeptanz"

"Die Kritik, die andere, denen das Thema Integration und Akzeptanz nicht so sehr am Herzen liegt, die vielmehr für Ausgrenzung und Diskriminierung stehen, kann ich absolut nicht nachvollziehen. Womit hat Herr Nepp ein Problem? Mit einer schönen Geschichte? Mit Integration? Mit Akzeptanz von Andersartigen?", fragt sich SPÖ-Bezirksrat Heber.