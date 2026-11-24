i Waff-Chef Christian Meidlinger, Vizebgm. Barbara Novak (SP), Preisträgerin Julia Jaremko, Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch. Stadt Wien/David Bohmann Job-Chancen in Wien Bis 12.000 € – Stadt fördert Frauen in Zukunftsberufen Immer mehr Frauen nutzen die waff-Angebote. Heuer wurden bereits 162 Stipendien vergeben. Nun wurde erstmals auch der "Fem Forward Award" verliehen. Von Thomas Peterthalner 24.11.2026, 13:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr Frauen in Technik, Digitalisierung und Nachhaltigkeit: Mit finanzieller Unterstützung, gezielter Vorbereitung und individueller Begleitung ermöglicht der Wiener Arbeitnehmer*innen Förderungsfonds (waff) Frauen ein berufsbegleitendes FH-Studium. Seit dem Start der Ausbildungsinitiative im März 2022 haben bereits 967 Frauen das Programm in Anspruch genommen.

Bis zu 12.000 Euro

Mit 535 Stipendiatinnen erreicht die Initiative nun einen neuen Höchststand. Allein heuer wurden bereits 162 Stipendien vergeben. Für ein Bachelorstudium gibt es 12.000 Euro, für ein Masterstudium 9.000 Euro.

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Neuer Preis mit 5.000 Euro dotiert

Im Rahmen des Vernetzungsabends "Studiert wird!" wurde am Montag erstmals der Fem Forward Award des waff durch Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak (SP) verliehen. Mit dem mit 5.000 Euro dotierten Preis werden herausragende Master-Abschlussarbeiten von Absolventinnen der Ausbildungsinitiative ausgezeichnet.

Erste Preisträgerin

Erste Preisträgerin ist Julia Jaremko, Absolventin des Studiums Multilingual Technologies. Sie überzeugte die Jury mit ihrer Masterarbeit "Hybrid Approaches in Implicit Hate Speech Detection: GPT-Driven Feature Extraction and Supervised Learning".

"Wien investiert gezielt in die Zukunft der Frauen. Gerade in den Bereichen Digitalisierung, Technik und Nachhaltigkeit brauchen wir mehr Frauen, die den Standort Wien von morgen mitgestalten", so Novak.

Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch (SP), Preisträgerin Julia Jaremko, Vizebgm. Barbara Novak, Waff-Chef Christian Meidlinger David Bohmann

Vorbereitung auf Technik-Studium

Die Unterstützung des waff beginnt bereits vor dem Studium. So werden Frauen im Rahmen einer Vorqualifizierung an der Hochschule Campus Wien gezielt auf ein technisches Bachelorstudium vorbereitet. Bis zu 87 Prozent der Teilnehmerinnen erhalten im Anschluss eine Studienplatzzusage.

Das Angebot richtet sich auch an Frauen, die bisher wenig Zugang zu technischen Ausbildungen hatten. Rund 48 Prozent der Programmteilnehmerinnen hatten 2025 einen Bildungsabschluss auf Pflichtschulniveau, rund 76 Prozent waren zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht facheinschlägig beschäftigt.

Unterstützung für Frauen

"Wir wollen Frauen nicht nur für Zukunftsberufe begeistern, sondern ihnen ganz konkret den Weg dorthin ermöglichen. Dafür braucht es mehr als finanzielle Unterstützung: Es braucht individuelle Beratung, eine gezielte fachliche Vorbereitung und Begleitung während des gesamten Ausbildungsweges", so Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ).

92 Frauen schlossen Studium ab

Die bisherigen Zahlen zeigen laut waff den Erfolg der Initiative: 92 Frauen haben ihr Studium bereits erfolgreich abgeschlossen. Die Abbruchquote unter den Stipendiatinnen liegt im einstelligen Prozentbereich. Bei berufsbegleitenden technischen Studiengängen können die Abbruchquoten hingegen bis zu 50 Prozent erreichen.

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Auch eine wissenschaftliche Analyse zeigt die Bedeutung der finanziellen Unterstützung: 58 Prozent der befragten Frauen gaben an, dass die Förderung einen möglichen Studienabbruch verhindern konnte. 92 Prozent bestätigten, dass das Stipendium den Studienbeginn deutlich erleichtert hat.