i Auszeichnung für den Stadtrechnungshof: Pröll (2.v.r.) überreichte Gütesiegel an RH-Chef Werner Sedlak (r.). Florian Schroetter Auszeichnung für Wien Wiener Stadtrechnungshof erhält europäisches Gütesiegel Der Wiener Stadtrechnungshof wurde am Montag (23.11) für sein Qualitätsmanagement ausgezeichnet. Staatssekretär Pröll überreichte das Gütesiegel. Von Niklas Burger 23.11.2026, 18:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Stadtrechnungshof Wien kontrolliert, wie die Stadt mit öffentlichen Geldern umgeht. Jetzt wurde die Kontrolleinrichtung selbst unter die Lupe genommen – und dafür mit einer europäischen Auszeichnung belohnt.

Preis von Staatssekretär

Am Montag, dem 23. November 2026, überreichte Staatssekretär Alexander Pröll (VP) im Bundeskanzleramt das europäische CAF-Gütesiegel an Stadtrechnungshof-Direktor Werner Sedlak. Damit werden die hohen Qualitätsstandards und die Weiterentwicklung der Wiener Kontrolleinrichtung gewürdigt.

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17 Mitarbeiter prüften eigene Arbeit

Der Auszeichnung ging ein umfangreicher Verbesserungsprozess voraus. Bereits 2024 nahm der Stadtrechnungshof seine internen Abläufe zum vierten Mal genau unter die Lupe. 17 Mitarbeiter beteiligten sich an der Selbstbewertung, die vom Zentrum für Verwaltungsforschung (KDZ) begleitet wurde. Das Ergebnis: In zwölf Themenbereichen wurden insgesamt 79 Verbesserungsmaßnahmen ausgearbeitet.

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Dazu zählen unter anderem ein neues Leitbild, klar definierte Verantwortlichkeiten, ein Prüfungshandbuch sowie einheitliche Abläufe bei Kontrollen. Auch die Prüfungsplanung und Qualitätssicherung wurden weiterentwickelt.

"Eigene Arbeit hinterfragen"

Für Stadtrechnungshof-Direktor Werner Sedlak ist die Auszeichnung eine Bestätigung des eingeschlagenen Weges. "Als unabhängige Kontrolleinrichtung zeigen wir Verbesserungspotenziale in der Wiener Stadtverwaltung auf. Diesen Qualitätsanspruch stellen wir selbstverständlich auch an uns selbst", betont Sedlak. Gleichzeitig sei das Gütesiegel ein Auftrag, die eigenen Strukturen und Abläufe konsequent weiterzuentwickeln.

Experten gaben grünes Licht

Im Frühjahr 2026 überprüften zwei externe Experten aus dem Innenministerium und der Studienbeihilfebehörde die bisherigen Verbesserungen. Ihr Urteil fiel positiv aus: Der Wiener Stadtrechnungshof erfüllte die Voraussetzungen für das europäische CAF-Gütesiegel. Die insgesamt 79 Maßnahmen wurden beziehungsweise werden in den Jahren 2025 und 2026 umgesetzt.