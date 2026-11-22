i Stadträtin Elke Hanel-Torsch, Bezirksvorsteher Marcus Franz und Otto Eckl besichtigen des WieNeu+ Projektes in der Van-der-Nüll-Gasse 22, 1100 Wien. Stadt Wien/Martin Votava 2,5 Mio. Euro investiert Schönere Grätzl: In diesen Bezirken gibt es Förderungen Mehr als 2,5 Millionen Euro hat die Stadt Wien seit 2021 in innovative Bauprojekte gesteckt. Auch künftig winken hohe Förderungen. Von Thomas Peterthalner 22.11.2026, 11:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Stadt Wien greift bei der Sanierung von Wohnhäusern tief in die Tasche. Mehr als 2,5 Millionen Euro sind in den vergangenen fünf Jahren über die sogenannte WieNeu+ Grätzlförderung in über 30 Bau- und Sanierungsprojekte geflossen. Ziel ist es, ältere Gebäude klimafreundlicher zu machen und die Wohnqualität zu verbessern.

Gefördert werden unter anderem thermische Sanierungen, der Umstieg auf alternative Heizsysteme sowie Begrünungen und Entsiegelungen. Auch die Planung solcher Vorhaben wird finanziell unterstützt.

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Bis zu 500.000 Euro Förderung

Für besonders innovative Bau- und Sanierungsprojekte stellt die Stadt Wien bis zu 500.000 Euro bereit. Wer zunächst nur prüfen lassen möchte, ob eine Sanierung überhaupt machbar ist, kann ebenfalls Geld bekommen: Für Planungsleistungen, Beratungen und die Begleitung von Bauprojekten gibt es bis zu 30.000 Euro.

Wichtig für Wohnqualität

"Die Sanierung bestehender Wohngebäude ist eine der zentralen Zukunftsfragen und bestimmt die Wohnqualität der Zukunft maßgeblich", erklärt Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ). Die Förderung soll nicht nur bestehende Wohnungen aufwerten, sondern auch besonders nachhaltige Bauweisen vorantreiben.

Gründerzeithaus als Vorzeigeprojekt

Wie das konkret aussehen kann, zeigt ein Projekt in der Van-der-Nüll-Gasse 22 in Wien-Favoriten. Dort setzt das Bauunternehmen Sedlak nach Angaben der Stadt erstmals in Österreich eine vollständig kreislauffähige Sanierung eines Gründerzeithauses um.

Dabei sollen Baumaterialien möglichst ressourcenschonend eingesetzt und später wiederverwendet werden können. Sowohl die Planung als auch die Umsetzung des Pilotprojekts werden von der Stadt finanziell unterstützt.

In diesen Wiener Bezirken gibt es Geld

Aktuell kann die Grätzlförderung in zwei Wiener Programmgebieten beantragt werden: in Hernals noch bis 2028 sowie im Gebiet "Grätzl 20+2", das Teile der Bezirke Brigittenau und Leopoldstadt umfasst, bis 2027.

Wie hoch die Förderung tatsächlich ausfällt, hängt vom jeweiligen Projekt und vom Antragsteller ab. Ansuchen können unter anderem Privatpersonen, Wohnungseigentümergemeinschaften und Unternehmen.

Wer eine Sanierung plant, sollte sich vor der Antragstellung beraten lassen. Die Stadt bietet dafür auch kostenlose Online-Informationstermine an.

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Kostenlose Beratung

Der nächste Online-Termin findet bereits am Montag, dem 23. November 2026, von 17 bis 18 Uhr statt. Ein weiterer Termin ist für den 11. Jänner 2027 angesetzt. Anmeldungen sind über wieneuplus.wien.gv.at/veranstaltungen möglich.