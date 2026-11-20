i Heuer 21 Tage lang: Spar verlängert Kassabon-Aktion gegen Gewalt an Frauen auf 21 Tage. Spar / wearegiving Aktion gegen Gewalt Neuer Spar-Kassabon könnte jetzt Leben retten Mehr als ein Hilferuf pro Stunde beim Wiener Frauennotruf: Jetzt startet SPAR eine wichtige Aktion. Von Devlet Orhan 20.11.2026, 14:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der wichtigste Aufdruck auf Deinem SPAR-Kassabon hat jetzt nichts mit Preisen zu tun. Denn eine Telefonnummer könnte für Frauen in Not entscheidend sein. Der Hintergrund ist alarmierend. Wie "Heute" berichtete, verzeichnete der Wiener 24-Stunden-Frauennotruf im Vorjahr insgesamt 9.335 Beratungskontakte. Jetzt reagieren die Stadt Wien, SPAR und der Nachbarschaftsservice Wohnpartner mit einer gemeinsamen Aktion, die Hilfe direkt in den Alltag bringen soll.

Ab Freitag, dem 20. November, werden bei SPAR, EUROSPAR und INTERSPAR wichtige Hilfsnummern auf Kassabons gedruckt. Bis zum 10. Dezember finden Kunden in Wien darauf den 24-Stunden Frauennotruf (01/71 71 9) und den Notruf der Wiener Frauenhäuser (05 77 22). Auch in der SPAR-App sind die Nummern abrufbar. Weiters werden in verschiedenen Bezirken in Wien Kurse angeboten, um Betroffenen zu helfen und aufzuklären.

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Gratis-Kurse in Wiener Gemeindebauten

2. Bezirk Gesprächsrunde mit Männern

Mittwoch, 2. Dezember, 16.00 bis 18.00 Uhr

In der Gesprächsrunde tauschen sich Männer über ihre Vorstellungen von Männlichkeit sowie über den Umgang mit Gefühlen nach einer Trennung aus. Die Veranstaltung bietet einen offenen und geschützten Rahmen für den Austausch.

Czerninplatz 7, 1020 Wien

3. Bezirk Vernissage – Ausstellung Wafika Maatouk

Donnerstag, 26. November, 16.00 bis 18.00 Uhr

Die Künstlerin Wafika Maatouk zeigt ihre Bilder. Die Arbeiten beschäftigen sich mit Migration, Trauma, Identität und kulturellen Übergängen.

Wohnpartner Grätzl-Zentrum Mitten im Dritten, Lechnerstraße 2-4, Stiege 5, 1030 Wien

5. Bezirk Sprechstunde der Grätzlpolizei für Frauen

Dienstag, 24. November, 14.00 bis 15.00 Uhr

Die Sprechstunde bietet Frauen einen geschützten Rahmen, um Erfahrungen mit Mobbing und Stalking im Wohnumfeld zu teilen und Fragen zu stellen. Es findet ein vertraulicher Austausch mit der Grätzlpolizei statt. Die Teilnahme ist auf maximal fünf Personen begrenzt. Anmeldung unter 01/24503-12080 oder unter [email protected]

oder unter Wohnpartner Grätzl-Zentrum Reumannhof, Margaretengürtel 100-110/6/1, 1050 Wien

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

10. Bezirk Vortrag "Gewalt in der Privatsphäre"

Dienstag, 01. Dezember, 09.00 bis 11.30 Uhr

Opferschutzbeamtinnen der Polizei informieren über Formen von Gewalt im privaten Umfeld, Warnsignale und Möglichkeiten des Schutzes. Im Fokus stehen rechtliche Schutzmaßnahmen sowie Anlauf- und Beratungsstellen.

Wohnpartner Grätzl-Zentrum Wienerberg, Neilreichgasse 113/25/R1, 1100 Wien

12. Bezirk Workshop mit Vrovro Geiger zum Thema "Raum und Stärke"

Montag, 30. November und 07. Dezember, 16 bis 19 Uhr

Der Workshop mit Künstlerin und Kunstvermittlerin Vrovro Geiger lädt dazu ein, sich mit den Themen Raum, Selbstwirksamkeit und Stärke auseinanderzusetzen. Teilnehmende erhalten Raum für Reflexion, Austausch und kreative Impulse.

Wohnpartner Grätzl-Zentrum Grätzl-Zentrum Bassena am Schöpfwerk, Am Schöpfwerk 29/14/R1, 1120 Wien

15. Bezirk Plakatgestaltung zum Thema "Gewalt gegen Frauen"

Mittwoch, 25. November bis Donnerstag, 10. Dezember; durchgehend

Mit Mitmachplakaten werden die Meinungen und Erfahrungen der Anwohner*innen zum Thema Gewalt gegen Frauen gesammelt.

Wohnpartner-Lokal, Kriemhildplatz 6, 1150 Wien

Veranstaltung zum Thema Cyber-Stalking

Dienstag, 1. Dezember, 17 bis 19 Uhr

Die Veranstaltung sensibilisiert für Cyber-Stalking und zeigt technische Möglichkeiten sowie Schutzmaßnahmen auf. Sie findet in Kooperation mit der VHS statt.

Wohnpartner-Lokal, Kriemhildplatz 6, 1150 Wien

21. Bezirk Ausstellung "Puppen basteln und sie erzählen lassen"

Montag, 30. November – Mittwoch, 02. Dezember, 15.00 bis 17.00 Uhr

Die Ausstellung zeigt gestaltete Puppen und deren Geschichten. Sie lädt dazu ein, sich mit Themen wie Gesundheit, Belastungen, Ressourcen und Selbstfürsorge auseinanderzusetzen.

Wohnpartner Grätzl-Zentrum Floridsdorf, Ruthnergasse 56-60, 1210 Wien

Treffen der Frauen*gruppe Starke Frauen

Dienstag, 01. Dezember, 15.00 bis 17.00 Uhr

Die Frauen*gruppe "Starke Frauen" trifft sich zum regelmäßigen Austausch. Die Veranstaltung bietet Raum für Begegnung, gegenseitige Unterstützung und gemeinsame Themen. Um Anmeldung wird gebeten. (unter 01/24503-22080 oder [email protected] )

oder ) Wohnpartner Grätzl-Zentrum Floridsdorf, Ruthnergasse 56-60, 1210 Wien

22. Bezirk Frauen*-Frühstück

Donnerstag, 10. Dezember, 09.30 bis 11.30 Uhr

Alle Frauen* sind herzlich zu einem gemeinsamen Frühstück eingeladen. Im geselligen Rahmen besteht die Möglichkeit, sich über aktuelle Themen auszutauschen und einander kennenzulernen. Um Anmeldung wird gebeten (unter 01/24 503–21080 oder [email protected] ).

oder ). Wohnpartner Grätzl-Zentrum Kaisermühlen, Schüttaustraße 1-39/3/R01, 1220 Wien

Aktion am Rennbahnweg 27

Mittwoch, 25. November, 14.00 bis 16.00 Uhr

Das wohnpartner-Team ist in der Anlage Rennbahnweg 27 unterwegs, um mit den Bewohner*innen über Gewalt ins Gespräch zu kommen. Zudem informieren die Mitarbeiter*innen über frauenspezifische Anliegen und verteilen kleine Goodies.

Rennbahnweg 27, 1220 Wien

Jetzt Leserreporter werden. Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro. So geht's

23. Bezirk Aktion im Hof

Mittwoch, 25. November, 15.00 bis 17.00 Uhr

Beim Aktionstag im Hof finden Gespräche mit Passant*innen zum Thema "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" statt. Die Aktion soll sensibilisieren und zum Austausch anregen.

Wohnpartner Grätzl-Zentrum Atzgersdorf, Steinergasse 36/5R1, 1230 Wien

Selbstbehauptungskurs für Frauen

Donnerstag, 26. November und 03. Dezember, 16.00 bis 19.00 Uhr

Der Kurs richtet sich an Frauen, die ihr Sicherheitsgefühl im Alltag stärken möchten. Es werden Strategien zur Konfliktvermeidung, das Erkennen von Warnsignalen und praktische Möglichkeiten zur Selbstbehauptung erprobt. Sportliche Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich (unter 01/24 503-10080 oder [email protected] ).

oder ). Wohnpartner Grätzl-Zentrum Atzgersdorf, Steinergasse 36/5R1, 1230 Wien

Die Bilder des Tages i ?

"Gewalt an Frauen geht uns alle an! Es ist kein Problem von Frauen allein, sondern ein gesellschaftliches Problem", betont Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ). Die Angebote sind kostenlos und großteils ohne Anmeldung zugänglich. Alle Termine und weitere Informationen gibt es unter wohnpartner-wien.at.