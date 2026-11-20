Bei der Landestourismusreferentenkonferenz am 19. und 20. November in Feuersbrunn am Wagram (NÖ) bringt Wien gleich mehrere Forderungen auf den Tisch. Im Mittelpunkt steht die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Tourismus- und Wirtschaftsstandorts Österreich.
Die Wiener Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak fordert die ersatzlose Abschaffung der Flugabgabe und will damit die internationale Erreichbarkeit Österreichs stärken. Flughäfen seien nicht nur für Urlauber wichtig, sondern auch für Unternehmen und den Wirtschaftsstandort insgesamt.
"Gute internationale Erreichbarkeit ist längst nicht nur eine Frage des Tourismus, sondern ein entscheidender Faktor für den gesamten Wirtschaftsstandort Österreich", betont Novak.
Mit der Abschaffung der Flugabgabe soll aus Sicht Wiens die Wettbewerbsfähigkeit des heimischen Luftverkehrs gestärkt werden. Die Forderung ist Teil eines umfassenderen Maßnahmenpakets, das Wien bei der Konferenz einbringt.
Österreich soll als internationaler Kongress- und Veranstaltungsstandort gestärkt werden. Dafür fordert die Bundeshauptstadt ein koordiniertes Vorgehen.
Auch beim Gästemeldewesen sieht Wien Handlungsbedarf. Dieses soll digital modernisiert werden. Gleichzeitig sollen Länder und Gemeinden weiterhin die Möglichkeit haben, touristische Entwicklungen anhand der Gästedaten zu steuern.
Die Landestourismusreferentenkonferenz findet am Donnerstag und Freitag in Feuersbrunn am Wagram statt. Dabei beraten die zuständigen Vertreter der Bundesländer über aktuelle Herausforderungen und gemeinsame Maßnahmen für den österreichischen Tourismus.
Ob sich Wien mit seinen Forderungen durchsetzen kann, wird sich im Zuge der Beratungen zeigen. Besonders bei der Flugabgabe wäre für eine tatsächliche Abschaffung eine Entscheidung auf Bundesebene notwendig.