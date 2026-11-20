i Barbara Novak (SP): "Equal pay statt Equal pay day." Sabine Hertel Tourismus-Gipfel in NÖ Stadt Wien fordert jetzt komplettes Aus der Flugabgabe Bei der Tourismuskonferenz in Niederösterreich macht Wien Druck: Vizebürgermeisterin Barbara Novak (SP) fordert das Ende der Flugabgabe. Von Niklas Burger 20.11.2026, 09:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei der Landestourismusreferentenkonferenz am 19. und 20. November in Feuersbrunn am Wagram (NÖ) bringt Wien gleich mehrere Forderungen auf den Tisch. Im Mittelpunkt steht die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Tourismus- und Wirtschaftsstandorts Österreich.

Nicht nur für Urlauber wichtig

Die Wiener Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak fordert die ersatzlose Abschaffung der Flugabgabe und will damit die internationale Erreichbarkeit Österreichs stärken. Flughäfen seien nicht nur für Urlauber wichtig, sondern auch für Unternehmen und den Wirtschaftsstandort insgesamt.

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Novak will Flugabgabe streichen

"Gute internationale Erreichbarkeit ist längst nicht nur eine Frage des Tourismus, sondern ein entscheidender Faktor für den gesamten Wirtschaftsstandort Österreich", betont Novak.

Mit der Abschaffung der Flugabgabe soll aus Sicht Wiens die Wettbewerbsfähigkeit des heimischen Luftverkehrs gestärkt werden. Die Forderung ist Teil eines umfassenderen Maßnahmenpakets, das Wien bei der Konferenz einbringt.

Österreich stärken

Österreich soll als internationaler Kongress- und Veranstaltungsstandort gestärkt werden. Dafür fordert die Bundeshauptstadt ein koordiniertes Vorgehen.

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Auch beim Gästemeldewesen sieht Wien Handlungsbedarf. Dieses soll digital modernisiert werden. Gleichzeitig sollen Länder und Gemeinden weiterhin die Möglichkeit haben, touristische Entwicklungen anhand der Gästedaten zu steuern.

Zwei Tage wird über Tourismus beraten

Die Landestourismusreferentenkonferenz findet am Donnerstag und Freitag in Feuersbrunn am Wagram statt. Dabei beraten die zuständigen Vertreter der Bundesländer über aktuelle Herausforderungen und gemeinsame Maßnahmen für den österreichischen Tourismus.

Ob sich Wien mit seinen Forderungen durchsetzen kann, wird sich im Zuge der Beratungen zeigen. Besonders bei der Flugabgabe wäre für eine tatsächliche Abschaffung eine Entscheidung auf Bundesebene notwendig.