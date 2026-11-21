i Strafunmündige Intensivtäter sollen in Wien in die Auszeit-WG. Die MA 11 fordert vom Bund mehr Durchgriffsrechte iStock Tür muss unversperrt bleiben Auszeit-WG wird für Systemsprenger zur Wohlfühl-Oase Neue Aufregung um Wiens Auszeit-WG! Ein Gericht beanstandete Freiheitsbeschränkungen. Die Stadt wehrt sich – und zahlt rund 2.700 Euro täglich. Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 11:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach den schweren Raubvorwürfen gegen einen 13-Jährigen sorgt Wiens umstrittene Auszeit-WG für den nächsten Wirbel. Diesmal geht es um eine entscheidende Frage: Darf die Stadt die dort untergebrachten Kinder überhaupt einsperren? Ein Gericht hat bereits freiheitsbeschränkende Maßnahmen beanstandet. Die Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) wehrt sich gegen die Entscheidung.

Brisant ist die Entwicklung auch wegen der enormen Kosten. Die Einrichtung in Wien-Simmering soll laut einem Bericht der "Krone" knapp eine Million Euro pro Jahr kosten. Das entspricht rund 2.700 Euro täglich – für gerade einmal zwei Betreuungsplätze.

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Richter-Entscheidung sorgt für Wirbel

Laut dem Bericht hat das Bezirksgericht Innere Stadt bereits im August über die Zulässigkeit von Freiheitsbeschränkungen in der Auszeit-WG entschieden. Demnach durfte ein Bewohner nicht auf die beanstandete Weise am Verlassen der Einrichtung gehindert werden.

Die Stadt Wien bestätigt die Gerichtsentscheidung, widerspricht aber einer pauschalen Auslegung. Es handle sich um eine "Einzelfallbetrachtung", bei der einzelne Maßnahmen gegenüber einem bestimmten Bewohner geprüft worden seien.

Die MA 11 geht rechtlich dagegen vor. Noch seien nicht alle Verfahren abgeschlossen. Wie die Eingangstür aktuell gehandhabt wird, beantwortet die Stadt nur allgemein: "Wir setzen jene Maßnahmen – wie zum Beispiel das Verschließen der Türe –, die der derzeitige rechtliche Rahmen zulässt."

Zwei Bewohner unter neuen Verdächtigungen

Wie berichtet, sollen zwei jeweils 13 Jahre alte Bewohner trotz intensiver Betreuung erneut straffällig geworden sein. Einer der Jugendlichen steht im Verdacht, weitere Einbrüche begangen zu haben.

Der andere soll an einem einzigen Tag gleich zwei Trafiken in Wien-Favoriten überfallen haben. Bei einem der mutmaßlichen Raubüberfälle soll er eine 65-jährige Angestellte zu Boden gestoßen und die Kassenlade samt Bargeld mitgenommen haben.

Die Mitarbeiterin wurde verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Vorwürfe werden von den zuständigen Behörden geprüft. Die Stadt äußert sich zu den einzelnen Jugendlichen unter Verweis auf deren Persönlichkeitsschutz nicht.

Wasserbett, Hängesessel und Rundumbetreuung

Dabei wurde die Auszeit-WG eigens für Kinder geschaffen, die wiederholt durch schwere Gesetzesverstöße auffallen. Das Konzept sieht eine besonders intensive Betreuung vor, um problematische Verhaltensmuster zu durchbrechen.

Für jeden Bewohner sind laut Bericht drei Betreuer vorgesehen, dazu kommt ein Sicherheitsmitarbeiter. Auch psychiatrische, psychologische und heilpädagogische Unterstützung gehören zum Konzept.

Zur Ausstattung zählen unter anderem ein Wasserbett, Hängesessel und eine Schaukel. Sie sollen der emotionalen Stabilisierung dienen. Die Einrichtung ist damit als eng betreuter Krisenort gedacht – nicht als gewöhnliches Jugendwohnheim.

Gerade deshalb stellt sich nun die Frage, wie die Betreuung und die vorgesehenen Aufenthaltsbeschränkungen unter den geltenden rechtlichen Voraussetzungen funktionieren können.

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Schwierige Rechtslage

Für die MA 11 liegt das zentrale Problem in den gesetzlichen Grenzen. Das derzeit herangezogene Heimaufenthaltsgesetz erlaubt Freiheitsbeschränkungen nur unter bestimmten Voraussetzungen, etwa bei einer psychischen Erkrankung oder geistigen Behinderung in Verbindung mit erheblicher Selbst- oder Fremdgefährdung.

Allein der Verdacht, dass ein strafunmündiges Kind erneut eine Straftat begehen könnte, reicht dafür nicht automatisch aus. "Wir können die Kinder soweit anhalten, wie es uns der richterliche Rahmen ermöglicht, das schöpfen wir aus", erklärt die Stadt.

Wien fordert deshalb eine neue bundesgesetzliche Grundlage für die zeitweise geschlossene Unterbringung von Kindern unter 14 Jahren. Im Justizministerium wird bereits an einer entsprechenden Regelung gearbeitet.

MA 11 sieht trotzdem Erfolge

Trotz der Kritik hält die Stadt am Grundgedanken der Auszeit-WG fest. Ziel sei es, Gewaltspiralen zu unterbrechen und den Kindern neue Perspektiven zu eröffnen.

Bei einem früheren Bewohner sei die Betreuung nach Angaben der MA 11 erfolgreich gewesen. Er habe freiwillig ein weiterführendes Angebot angenommen und begehe keine weiteren Delikte. Auch ein derzeit betreutes Kind habe einem solchen Angebot zugestimmt. Allerdings räumt die Stadt ein: "Wir werden auch damit nicht jedes Kind erreichen."