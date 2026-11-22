i Ludwig mit Mitarbeitern der MA48 im Rathaus. Stadt Wien Vorsorge im Fokus Ludwig setzt im Rathaus Zeichen für Männergesundheit Beim Männergesundheitstag der Stadt im Wiener Rathaus machte Bürgermeister Michael Ludwig (SP) auf die Bedeutung der Gesundheitsvorsorge aufmerksam. Von Thomas Peterthalner 22.11.2026, 18:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Unter dem Motto "Männer können Gesundheit" stand das Wiener Rathaus nun ganz im Zeichen der Männergesundheit. Bürgermeister Michael Ludwig besuchte den Männergesundheitstag der städtischen Krankenfürsorgeanstalt, bei dem Vorsorge und ein bewusster Umgang mit der eigenen Gesundheit im Mittelpunkt standen.

Gesundheitschecks im Rathaus

Das Programm bot zahlreiche Möglichkeiten, sich über gesundheitliche Risiken und Vorsorgemaßnahmen zu informieren. Neben Impulsvorträgen standen Gesundheitschecks und individuelle Beratungen auf dem Programm.

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Die zentrale Botschaft: Wer sich frühzeitig mit seiner Gesundheit beschäftigt und regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen wahrnimmt, kann gesundheitliche Probleme rechtzeitig erkennen.

Gesundheitszentren mehr als verdoppeln

Im Rahmen der Veranstaltung verwies Ludwig auch auf die Ausbaupläne der Stadt Wien im Gesundheitsbereich. Ziel sei eine hochwertige, wohnortnahe und leistbare medizinische Versorgung für alle Wiener.

Bürgermeister Michael Ludwig und Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (re.) beim Männergesundheitstag im Wiener Rathaus. Stadt Wien

Dafür sollen die derzeit rund 80 regionalen Gesundheitszentren bis zum Jahr 2030 auf rund 170 ausgebaut werden. Gleichzeitig setzt die Stadt auf die Modernisierung der Gemeindespitäler, den Ausbau ambulanter Angebote und zusätzliche Pflegekräfte.

Keine Frage des Geldes

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der betrieblichen Gesundheitsförderung. Unternehmen sollen verstärkt dabei unterstützt werden, die Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu fördern und Erkrankungen vorzubeugen. "Niemand soll aus finanziellen Gründen auf notwendige medizinische Versorgung verzichten müssen", so Ludwig

Die Bilder des Tages i ?

Der Männergesundheitstag zeigte dabei, dass Gesundheitsvorsorge nicht erst beim Arztbesuch beginnt, sondern vor allem mit der Bereitschaft, sich aktiv um die eigene Gesundheit zu kümmern.