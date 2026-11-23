i Die Lainzer Straße wird zur Großbaustelle: Geplant sind neue Gleise und ein neuer Radweg. ZOOMVP.AT/Mobilitätsagentur Wien Umbau in Wien-Hietzing 140 Parkplätze weg – Radweg sorgt für Politstreit Ein 600 Meter langer Radweg in Hietzing sorgt für heftigen Polit-Streit. Bis zu 140 Parkplätze könnten wegfallen, die Kosten gehen in die Millionen. Von Wien Heute 23.11.2026, 11:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der geplante Umbau der Lainzer Straße in Wien-Hietzing erhitzt die Gemüter. Im Zuge der umfangreichen Gleissanierung der Straßenbahnlinie 60 soll zwischen dem Anna-Strauss-Platz und der Gloriettegasse ein rund 600 Meter langer Zwei-Richtungs-Radweg entstehen – "Heute" berichtete.

Doch das Projekt ist umstritten: Anrainer und Geschäftsleute befürchten den Verlust zahlreicher Parkplätze und massive Verkehrsbehinderungen. Auch im Gemeinderat wurde der Radweg zum Streitthema. Vor allem die Kosten, mögliche Sicherheitsprobleme und die Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft sorgten für heftige Wortgefechte.

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Kritik am geplanten Radweg

ÖVP-Gemeinderat Michael Gorlitzer bezeichnete die Modernisierung der Lainzer Straße zwar grundsätzlich als notwendig, übte aber scharfe Kritik am geplanten Radweg. Dieser koste knapp zwei Millionen Euro, bevorzuge den Radverkehr und weise Sicherheitsmängel auf, so der Vorwurf.

Besonders der drohende Parkplatzverlust sorgt für Ärger. Laut Gorlitzer könnten bis zu 140 Stellplätze wegfallen. Eine Petition mit rund 2.000 Unterschriften zeige, dass die Sorgen der Bevölkerung ernst genommen werden müssten.

FPÖ spricht von "politischem Harakiri"

"Hietzing ist kein Verkehrsexperiment", betonte Gorlitzer. Er forderte eine Prüfung alternativer Radwegrouten, eine öffentliche Parkgarage sowie ausreichend Ladezonen und Zufahrtsmöglichkeiten. Auch die Geschäftsleute müssten während der Bauarbeiten unterstützt werden.

Noch schärfere Worte fand FPÖ-Gemeinderat Klemens Resch. SPÖ und Neos hätten aus den Erfahrungen mit dem umstrittenen Radweg in der Krottenbachstraße in Döbling offenbar nichts gelernt. Der dortige "politische Harakiri" werde nun in Hietzing wiederholt, kritisierte Resch. Nicht bei jeder Straßensanierung müsse automatisch ein neuer Radweg entstehen.

Laut Grüne ausreichend Parkplätze

Besonders die Kosten stießen dem Freiheitlichen sauer auf. Resch sprach von 2,5 Millionen Euro für 600 Meter Radweg – das entspreche mehr als 4.000 Euro pro Meter. Gleichzeitig attackierte er die ÖVP wegen ihrer wechselnden Haltung. Während die Bezirksführung das Projekt zunächst unterstützt habe, werde es nun öffentlich kritisiert.

Grünen-Gemeinderat Kilian Stark wies die Kritik zurück. Er warf der ÖVP vor, die tatsächlichen Verkehrsbedürfnisse auszublenden. Durch die Parkraumbewirtschaftung gebe es ausreichend Stellplätze, argumentierte Stark.

Zeitplan zur Großbaustelle auf der Lainzer Straße. Stadt Wien/Mobilitätsagentur Wien

Radweg war "Wunsch des Bezirks"

Die Grünen begrüßen den neuen Radweg ausdrücklich und wünschen sich eine gute Anbindung an das Gymnasium Wenzgasse. Gleichzeitig forderte Stark Unterstützung für die kleinen Geschäfte während der Bauphase.

SPÖ-Gemeinderätin Astrid Rompolt erinnerte daran, dass der Radweg ursprünglich ein "Wunsch des Bezirks" gewesen sei. Alle Parteien hätten dem Vorhaben auf Bezirksebene zugestimmt. Der neue Radweg werde sowohl an das bestehende Verkehrsnetz als auch an Schulen angebunden.

Das ist auf der Lainzer Straße geplant

Die Stadt Wien will die Lainzer Straße im Zuge einer umfassenden Infrastrukturmodernisierung neu gestalten. Dabei werden rund 2,7 Kilometer Straßenbahngleise samt Untergrund erneuert. Zusätzlich stehen Arbeiten an Wasser-, Strom- und Gasleitungen an.

Die Bilder des Tages i ?

Der neue Zwei-Richtungs-Radweg soll vom Anna-Strauss-Platz bis zur Gloriettegasse führen und eine Verbindung zur Wenzgasse erhalten. Anders als bei klassischen baulich getrennten Radwegen soll die neue Verbindung auf Straßenniveau verlaufen. Kunststoffschwellen, Leitwände und Baumscheiben sollen Radfahrer vom Autoverkehr trennen. Zusätzlich sind neue Bäume, Grünflächen und eine attraktivere Platzgestaltung im Bereich Altgasse vorgesehen.

Teilsperre der Bim-Linie 60 ab März

Für Autofahrer und Öffi-Nutzer bringt das Großprojekt erhebliche Einschränkungen. Bereits seit August 2026 laufen erste Vorarbeiten an den Wasserleitungen. Im November beginnen weitere Leitungsumlegungen.

Ab März 2027 folgt die große Gleissanierung. Bis voraussichtlich Mitte Dezember 2027 wird die Straßenbahnlinie 60 zwischen Dommayergasse und Hofwiesengasse eingestellt. Ersatzbusse sollen die Verbindung zur U4 sicherstellen. Auch für den Autoverkehr sind Sperren und Umleitungen vorgesehen. Die Zufahrt für unmittelbare Anrainer soll jedoch weiterhin möglich bleiben.