i NEOS-Finanzsprecher Markus Ornig, Vizebürgermisterin Barbara Novak (SPÖ), Finanzdirektor Christoph Maschek (v.l.) Sabine Hertel Budget für 2027 liegt vor Es ist fix: So stark steigen die Gebühren in Wien Der Sparkurs der Stadt geht auch im nächsten Jahr weiter. Das Defizit soll von 2,62 auf 1,46 Milliarden Euro absinken – hier wird gespart. Von Niklas Burger 23.11.2026, 14:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Stadt Wien plant für 2027 keine neuen Gebühren oder Abgaben. Das kündigte Finanzstadträtin Barbara Novak (SP) am Montag (23.11) bei der Budgetpräsentation 2027 im Rathaus an. Über die gesetzlich geregelten Inflationsanpassungen hinaus sind auch keine zusätzlichen Erhöhungen vorgesehen.

Neos-Finanzsprecher Markus Ornig erteilte dem Kultureuro und einer Leerstandsabgabe für das kommende Budget erneut eine Absage. Beide sprechen von einem zufriedenstellendem "sozial-liberalen" Budget. Der Sparkurs sei auch aufgrund des Stabilitätspakts notwendig, so Novak. "Es braucht ein handlungsfähiges Wien, um ein handlungsfähiges Österreich zu garantieren."

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Soziales als größter Brocken

Den größten Brocken im Wiener Budget bekommt Sozial- und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Für seinen Bereich sind 7,26 Milliarden Euro vorgesehen. Für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales, dem Zusändigkeitsbereich von Barbara Novak, stehen 5,33 Milliarden Euro bereit.

5,1 Milliarden für Bildung

Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos) kann für Bildung, Jugend, Integration mit 5,12 Milliarden Euro planen. Weitere 2,1 Milliarden Euro fließen in die Ressorts Klima, Umwelt, Demokratie und Personal von Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SP).

Fast 1 Mrd. Euro für Wohnen

Für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen stehen laut Stadt insgesamt 925 Millionen Euro zur Verfügung. Für Öffis und Stadtentwicklung werden 520 Millionen Euro locker gemacht. Deutlich weniger Geld gibt es für Kultur und Wissenschaft: Stadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) muss mit 338 Millionen Euro auskommen.

Höhere Gebühren sorgen für Plus

Die Stadt veranschlagt für 2027 insgesamt 725 Millionen Euro an Gebühreneinnahmen. Das sind laut Finanzdirektor Christoph Maschek rund 30 Millionen Euro mehr als im Voranschlag für 2026. Zu den Einnahmen zählen die Gebühren für Wasser, Kanal und Müll.

Ab Jänner steigen die Gebühren für Wasser und Kanal um jeweils 4,6 Prozent, für die Müllabfuhr um 4,5 Prozent. Ein Kubikmeter Wasser kostet dann 2,37 statt 2,27 Euro, die Kanalgebühr steigt von 2,49 auf 2,60 Euro. Die Stadt hatte die Inflationsanpassung bereits im August angekündigt.

Deutlicher Schulden-Rückgang

Bei einem Budgetvolumen von 22,24 Milliarden Euro rechnet die Stadt Wien 2027 mit einem Defizit von 1,46 Milliarden Euro. Gegenüber dem Voranschlag für 2026 mit 2,62 Milliarden Euro ist das ein Rückgang um 1,16 Milliarden Euro. Mehreinnahmen will Novak zum Defizitabbau nutzen, damit Wien weniger Kredite aufnehmen muss. Zinsausgaben seien "wie verbranntes Geld".

Finanzstadträtin Barbara Novak (SP) bei dem Budget-Gespräch im Wiener Rathaus. Sabine Hertel

Weniger Nachbesetzungen

Um das Defizit zu senken, will die Stadt in der Verwaltung frei werdende Stellen seltener nachbesetzen und Überstunden abbauen. Bei der Verwaltung der Wirtschaftsförderung sollen laut Finanzstadträtin Barbara Novak zehn Prozent eingespart werden.

Kürzung bei Förderungen

Die Fördermittel für Unternehmen sollen gleich bleiben. Auch Investitionen in Stadtentwicklungsgebieten werden teils verschoben. Konkrete Projekte nannte Novak bei der Präsentation nicht. Auf der Einnahmenseite hat Wien höhere Gewinnausschüttungen seiner Beteiligungen eingeplant.

Auf die Frage nach möglicher Kritik der Opposition sagte Novak, wenn die einen die Einsparungen für zu hoch und die anderen für zu niedrig hielten, habe die Stadt "den richtigen goldenen Mittelweg gefunden".

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100 Millionen Euro weniger für FSW

Der Fonds Soziales Wien (FSW) erhält laut Novak 100 Millionen Euro weniger aus dem Stadtbudget. Davon könne er 50 Millionen Euro aus eigenen Reserven abdecken. Damit bleibe laut Novak eine Kürzung von 50 Millionen Euro. Welche Folgen das für Pflege, Behindertenhilfe oder Wohnungslosenhilfe hat, blieb bei der Pressekonferenz offen.

Für die Mindestsicherung ist laut Novak etwas weniger als eine Milliarde Euro veranschlagt. Welche Auswirkungen die geplante Sozialhilfereform des Bundes auf diesen Posten hat, kann die Stadt derzeit noch nicht beziffern.

"Bezirk muss man sein"

Die Bezirksbudgets steigen laut Maschek um rund 21 Millionen Euro auf insgesamt 292 Millionen Euro. Auch für Bildung ist laut Novak etwas mehr Geld vorgesehen. Insgesamt plant Wien 3,67 Milliarden Euro an Investitionen. "Bezirk muss man sein", scherzte NEOS-Finanzsprecher Markus Ornig daraufhin.

Die laufenden Einnahmen der Stadt sollen 2027 wieder die laufenden Ausgaben decken. Das geplante Defizit liegt laut Novak noch rund eine halbe Milliarde Euro über der Vorgabe des Stabilitätspakts. Wien will diese Vorgabe 2029 erfüllen.