i Im Rechnungshofbericht wird Zoo-Direktor Stephan Hering-Hagenbeck ins Visier genommen. Sabine Hertel Mehr Gehalt, weniger Tiere Mehr als ein Minister! So viel kassiert Tiergarten-Chef 260.400 Euro Jahresgehalt, Dienstwohnung und satte Prämien: Der Direktor des Tiergartens Schönbrunn verdient mehr als ein Bundesminister. Von Wien Heute 23.11.2026, 13:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Rechnungshof hat den Tiergarten Schönbrunn unter die Lupe genommen – und dabei zahlreiche Missstände aufgedeckt – "Heute" berichtete. Im Mittelpunkt steht auch das Gehalt von Zoodirektor Stephan Hering-Hagenbeck (59).

Wie aus dem am 13. November veröffentlichten Prüfbericht hervorgeht, stieg sein jährlicher Grundbezug zwischen 2020 und 2024 um satte 49 Prozent. Während der Direktor im Jahr 2020 noch 175.000 Euro brutto verdiente, waren es 2024 bereits 260.400 Euro. Auf 14 Monatsgehälter aufgeteilt entspricht das rund 18.600 Euro brutto monatlich. Damit liegt sein Jahresgrundgehalt sogar über jenem eines österreichischen Bundesministers.

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Dienstwohnung, Auto und satte Prämien

Doch beim Grundgehalt bleibt es nicht. Laut Rechnungshof stehen Hering-Hagenbeck zusätzlich eine Dienstwohnung und ein Dienstwagen zur Verfügung. Dazu kommen Beiträge des Unternehmens zu einer Unfallversicherung und einer Pensionskasse.

Besonders auffällig ist die Prämienregelung. In der Funktionsperiode von 2020 bis 2024 konnte der Direktor jährlich bis zu 20 Prozent seines Grundgehalts zusätzlich erhalten. In mehreren Jahren wurde dieser Bonus nahezu vollständig ausgeschöpft.

Möglicher Bonus bis zu 65.100 Euro

Für die neue Vertragsperiode von 2025 bis 2029 wurde der mögliche Bonus sogar auf 25 Prozent angehoben. Auf Basis des Grundgehalts von 2024 wären das bis zu 65.100 Euro zusätzlich pro Jahr. Zusammen mit dem Fixgehalt ergibt sich damit ein rechnerischer Jahresbezug von mehr als 325.000 Euro – Sachleistungen noch gar nicht eingerechnet.

Der Rechnungshof kritisiert dabei nicht nur die Höhe der Bezüge, sondern auch die Voraussetzungen für die Bonuszahlungen. So wurden teilweise Aufgaben als Prämienziele festgelegt, die ohnehin zum normalen Geschäftsbetrieb eines Zoos gehören.

Prämie sogar für Futtermittelversorgung

Dazu zählten etwa die Sicherstellung der Futtermittelversorgung oder die Umsetzung von Notfallplänen. Aus Sicht der Prüfer handelt es sich dabei um gewöhnliche Managementaufgaben.

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Auch die kräftige Gehaltserhöhung im Jahr 2022 sorgte für Kritik. Damals erhielt Hering-Hagenbeck eine zusätzliche Vergütung, weil er auch die Geschäftsführung der Tochtergesellschaft Tiergarten Schönbrunn Gastronomie GmbH übernahm. Laut Rechnungshof hätten solche Funktionen grundsätzlich ohne zusätzliche Bezahlung übernommen werden müssen.

Weniger Tiere für Besucher zu sehen

Während das Gehalt des Direktors deutlich stieg, ging der Tierbestand im Schönbrunner Zoo zurück. Laut Rechnungshof lebten 2020 noch 7.599 Tiere aus 694 Arten im Tiergarten. Im Jahr 2024 waren es nur noch 6.043 Tiere aus 518 Arten. Noch auffälliger ist die Zahl der Tiere, die Besucher tatsächlich sehen konnten. Waren 2020 noch rund 69 Prozent des Bestands öffentlich zu sehen, sank dieser Anteil bis 2024 auf nur noch 40 Prozent.

Von rund 6.100 Tieren waren damit lediglich etwa 2.400 für Besucher zugänglich. Als Gründe nennt der Tiergarten unter anderem den geplanten Aquariumsneubau, Nachzuchten und Artenschutzmaßnahmen. Zahlreiche Tiere wurden vorübergehend in nicht öffentlich zugänglichen Bereichen untergebracht oder an andere Zoos abgegeben.

1,42 Millionen Euro für verworfene Pläne

Auch bei den Bauprojekten stellten die Prüfer erhebliche Mängel fest. Weil der geplante Aquariumsneubau und die Erweiterung der Elefantenanlage nicht ausreichend aufeinander abgestimmt waren, entstanden laut Rechnungshof vermeidbare Kosten von 1,42 Millionen Euro.

Die ursprüngliche Planung für das Aquarium wurde verworfen und neu begonnen. Bei mehreren untersuchten Bauprojekten stellte der Rechnungshof zudem Kostensteigerungen von durchschnittlich 88 Prozent gegenüber den ursprünglichen Schätzungen fest.

Interne Kontrolle 2021 abgeschafft

Weitere Kritik betrifft die internen Kontrollmechanismen. Seit März 2021 war eine ständige Interne Revision im Tiergarten organisatorisch nicht mehr vorgesehen. Erhöht wurden dafür die Eintrittspreise: Eine Erwachsenen-Tageskarte verteuerte sich zwischen 2018 und 2024 von 20 auf 27 Euro, jene für Kinder und Jugendliche von zehn auf 15,50 Euro. Derzeit kostet ein Ticket für Erwachsene 29 Euro, für Kinder und Jugendliche 17 Euro.

Auf "Heute"-Anfrage erklärte das Wirtschaftsministerium, die Feststellungen und Empfehlungen des Rechnungshofes ernst zu nehmen. Einige Maßnahmen seien bereits eingeleitet worden, weitere würden geprüft. Ziel sei es, den Tiergarten Schönbrunn auch künftig als international anerkannten Zoo und touristisches Aushängeschild Österreichs zu stärken.