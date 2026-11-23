i Das Wiener Budget 2027 sorgt für Kritik: FPÖ, ÖVP und Grüne nehmen die Finanzpläne der rot-pinken Stadtregierung ins Visier. Sabine Hertel / Denise Auer Finanzplan regt Parteien auf "Bankrotterklärung": Opposition zerpflückt Budgetplan Das Wiener Budget 2027 stößt bei FPÖ, ÖVP und Grünen auf Kritik. FP-Chef Nepp kritisiert hohe Sozialausgaben und fehlende konkrete Sparmaßnahmen. Von Niklas Burger 23.11.2026, 19:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Montag präsentierte Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) gemeinsam mit Neos-Finanzsprecher Markus Ornig Eckpunkte des Budgets für 2027. Das Defizit soll von 2,62 auf 1,46 Milliarden Euro sinken. Neue Abgaben sind nicht geplant.

Bei der Opposition sorgt der Budgetplan für heftige Kritik. FPÖ, ÖVP und Grüne nehmen die rot-pinke Stadtregierung ins Visier, allerdings aus unterschiedlichen Gründen. Während die Freiheitlichen mangelnde Transparenz bei der Präsentation kritisieren, fordert die Volkspartei strengere Schuldenregeln. Die Grünen warnen vor Einschnitten im Sozialbereich.

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Nepp: "Finanzpolitische Bankrotterklärung"

FPÖ-Wien-Chef Dominik Nepp bezeichnet das Budget 2027 als "finanzpolitische Bankrotterklärung". Wien steuere Ende 2027 auf einen Schuldenstand von 17,4 Milliarden Euro zu, bis 2030 sollen es laut Nepp bereits über 30 Milliarden Euro sein. Die geplante Neuverschuldung von rund 1,4 Milliarden Euro sei trotz der angekündigten Einsparungen kein Grund zur Freude.

Besonders kritisiert Nepp die hohen Sozialausgaben, fehlende konkrete Sparmaßnahmen und die Verschiebung wichtiger Bau- und Infrastrukturprojekte. Dadurch würden Aufträge und Arbeitsplätze gefährdet und notwendige Sanierungen verteuert. "Wo genau soll wie viel eingespart werden?", fragt Nepp und fordert einen nachvollziehbaren Sanierungsplan.

ÖVP fordert strengere Regeln gegen Schulden

Auch die Wiener ÖVP geht mit dem Budget hart ins Gericht. Landesparteiobmann Markus Figl fordert eine grundlegende Änderung der Finanzpolitik. "Es braucht in Wien endlich einen schlankeren und effizienteren Haushalt. Weniger Verschwendung und mehr Verantwortung", so Figl.

Besonders kritisch sieht die Volkspartei das geplante Defizit von 1,46 Milliarden Euro. Damit liegt Wien rund eine halbe Milliarde Euro über den Zielvorgaben des Stabilitätspaktes. Die Stadt will diese Vorgaben erst 2029 erfüllen.

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"Schulden auf Kosten der nächsten Generation"

VP-Klubobmann Harald Zierfuß wirft SPÖ und Neos vor, Schulden auf Kosten der nächsten Generation zu machen. Gleichzeitig fordert er, 50 Millionen Euro bei der Wiener Mindestsicherung einzusparen und stattdessen in zusätzliche Deutschförderkräfte zu investieren.

Grüne: "Mehr zahlen für weniger Leistung"

Die Grünen-Chefs Judith Pühringer und Peter Kraus werfen der SPÖ vor, das Erbe des Roten Wien zu verspielen. Sie verweisen auf die teurere Öffi-Jahreskarte, den verschobenen U-Bahn-Ausbau und Einschnitte im Sozialbereich. "Für die breite Mitte der Bevölkerung lautet das rot-pinke Motto offenbar: Mehr zahlen für weniger Leistung", so Pühringer und Kraus.

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Kritik gibt es auch an den höheren Wohnbauförderbeiträgen und den Mitteln für Beschäftigte in Kindergärten, Pflege und Sozialberufen. Grünen-Budgetsprecherin Theresa Schneckenreither wirft SPÖ und Neos vor, bei sozialen Leistungen zu kürzen, während Vermögende geschont würden.

Die Grünen fordern deshalb eine Leerstandsabgabe und eine Freizeitwohnsitzabgabe. Damit könnten nach ihren Berechnungen innerhalb einer Legislaturperiode bis zu 1,7 Milliarden Euro zusätzlich eingenommen werden.

Stadtregierung verteidigt Sparkurs

SPÖ und Neos verteidigen das Budget als notwendigen Schritt zur Sanierung der Stadtfinanzen. Vizebürgermeisterin Barbara Novak (SPÖ) sieht den eingeschlagenen Kurs als ausgewogen. Wenn die einen die Einsparungen für zu hoch und die anderen für zu niedrig hielten, habe man den "richtigen goldenen Mittelweg gefunden".